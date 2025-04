Nico Hülkenberg eindigde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein op de vijftiende plaats. Toch is het nog maar afwachten of hij deze plek gaat behouden. Hetzelfde geldt voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli, die op P2 en P4 zouden eindigen.

Hülkenberg is namelijk na de kwalificatie, gewonnen door Oscar Piastri voor Russell en Charles Leclerc, via een vertegenwoordiger van Sauber naar de stewards geroepen wegens track limits in Q1. Hülkenberg werd dus vijftiende en noteerde geen tijd tijdens Q2 wegens dezelfde track limits, maar de Duitser ging blijkbaar ook tijdens Q1 dus in de fout, Of het rondje nog steeds verwijderd kan worden is nog afwachten, maar zijn P15 zou in gevaar kunnen zijn. Hülkenberg zelf hoeft niet te gaan, maar iemand van Sauber wel.

Russell en Antonelli

Russell en Antonelli moeten daarnaast dus ook naar de stewards. Russell werd tweede, Antonelli vierde, maar of die resultaten blijven staan is afwachten. Tijdens de herstart in Q2, na de crash van Esteban Ocon, stonden Russell en Antonelli blijkbaar al in de pitstraat voordat de wedstrijdleiding de tijd van de herstart had bevestigd. Dit mag niet, waardoor ze nu naar de stewards moeten. In dit geval moeten zowel de coureurs als vertegenwoordigers van het team naar de stewards.

Ook Antonelli en Russell zijn naar de stewards geroepen. Zij stonden al in de pitstraat voordat in Q2, na de crash van Ocon, de tijd van de herstart door de FIA was bevestigd.#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/OLx4HkwoQH — GPFans NL (@GPFansNL) April 12, 2025

