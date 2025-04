De FIA heeft nog twee straffen uitgedeeld na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein. Dit keer zijn George Russell en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes de klos, want zij gaan niet vanaf P2 en P4 aan de race beginnen morgen.

Dit heeft de FIA bekendgemaakt. Zowel Russell als Antonelli stonden te vroeg in de pitstraat tijdens de rode vlag na de crash van Esteban Ocon in Q2, terwijl de FIA de tijd van de hervatting nog niet bekend had gemaakt. Hierdoor kreeg Mercedes een voordeel, iets wat niet is toegestaan. Ondanks dat de FIA erkent dat het een oprechte en onbewuste fout was van Mercedes in allebei de gevallen, krijgen zowel Russell als Antonelli dus een plekje straf.

Nieuwe grid F1 GP Bahrein

Hierdoor start naast Oscar Piastri dus Charles Leclerc op P2, terwijl Russell naast Pierre Gasly op de tweede startrij begint. Antonelli gaat naar P5 en zal naast Lando Norris gaan starten zondag, met Max Verstappen achter zich.

Russell en Antonelli hebben een gridstraf van een plek gekregen van de FIA voor het te vroeg in de pitstraat staan tijdens de rode vlag in Q2 na de crash van Ocon.



Russell zakt naar P3, Antonelli naar P5. Leclerc en Gasly schuiven op naar P2 en P4#F1 #FIA #BahrainGP pic.twitter.com/YUBp7FYnys — GPFans NL (@GPFansNL) April 12, 2025

