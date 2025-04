Lando Norris heeft uitgehaald naar Red Bull Racing. De klassementsleider in de Formule 1 laat optekenen dat de Oostenrijkse formatie ervoor moet zorgen dat ze harder gaan, in plaats van steeds naar andere teams te wijzen.

Lando Norris voert het wereldkampioenschap Formule 1 na drie ronden aan met één punt voorsprong op Max Verstappen. McLaren heeft momenteel het meest competitieve pakket, waar Red Bull Racing tal van problemen kent met de auto. Dat Verstappen de Grand Prix van Japan wist te winnen afgelopen weekend, was dan ook indrukwekkend. In Bahrein gaat het hem vooralsnog echter minder voor de wind. De RB21 komt niet goed uit de verf op het Sakhir International Circuit, waar McLaren in de eerste twee trainingen de tijdenlijsten aanvoerde.

Nieuwe technische richtlijn

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zouden de verhoudingen tussen de teams vanaf het raceweekend in Barcelona echter kunnen gaan verschuiven, omdat de inmiddels roemruchtige flexi wings dan in de ban worden gedaan middels een technische richtlijn. Horner verwacht dat McLaren dit gaat voelen in de performance, maar Norris houdt er een andere mening op na: "We houden ons volledig aan de regels", klinkt het in Bahrein tegenover de Britse media. "We leveren goed werk."

Norris haalt uit naar Red Bull Racing

Norris vervolgt: "Red Bull heeft genoeg tijd gehad om hetzelfde als ons op de auto te zetten, en dat doen ze niet. Ze moeten beter hun best doen, in plaats steeds over dingen blijven klagen. We respecteren de FIA en het is goed om te zien dat ze dingen blijven corrigeren, want we willen niet dat iemand buiten de reglementen opereert. Maar de laatste [wijzigingen] hebben geen effect op ons gehad."

