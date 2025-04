Nico Hülkenberg is na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein zijn vijftiende plaats kwijtgeraakt door een ingreep van de FIA. De reden hiervoor is behoorlijk opvallend te noemen.

Hülkenberg reed namelijk in Q1 met een rondje van 1:31.998 naar Q2 door net Alexander Albon te verslaan, maar dit rondje had vanwege track limits dus eigenlijk helemaal niet mogen tellen. De FIA kreeg deze track limits echter pas door toen Q2 al begonnen was, waardoor de Duitser de sessie gewoon af mocht maken. Albon daarentegen, die dus in Q2 had moeten zitten, was op dat moment klaar na Q1. Ten oprechte dus. Na afloop is de track limit alsnog doorgevoerd en zakt Hülkenberg terug naar P16 omdat al zijn tijden in Q2 dus ook niet tellen.

