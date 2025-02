Norris snelste op eerste testdag, Red Bull zorgt voor vraagtekens in Bahrein | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het F1-seizoen van 2025 is begonnen met de wintertest op het Bahrain International Circuit en de eerste van drie dagen is achter de rug. Lando Norris was het snelst van iedereen voor George Russell. Max Verstappen moest een kwart van een seconde toegeven en werd derde, maar reed wel meer kilometers dan de mannen voor hem. Charles Leclerc en Carlos Sainz completeerden de top vijf. Haas was het meest productieve team met 160 verreden ronden, terwijl Aston Martin niet verder kwam dan 88. Omdat de nieuwe bolides voor het eerst tegelijk de baan opgingen, konden er meteen vergelijkingen gemaakt worden. Zo zou de RB20 erg lijken op de RB21 en zou Mercedes mogelijk hebben afgekeken bij Red Bull. Verder is Verstappen positief na dag één, heeft de FIA een regelwijziging doorgevoerd voor Monaco en maakt Robert Doornbos een comeback.

Red Bull Racing zorgt voor vraagtekens: rijdt men gewoon nog met de RB20?

De testdagen voor het nieuwe seizoen zijn net onderweg en het is alweer tijd voor het eerste kleine relletje van het seizoen. De RB21 zou namelijk dusdanig lijken op zijn voorganger dat fans en ook fotografen zich afvragen of in Bahrein überhaupt wel de daadwerkelijke nieuwe RB21 te zien is in plaats van de RB20. Er wordt gedacht dat Red Bull Racing mogelijk pas in Australië met de daadwerkelijke wagen komen. Heeft de energiedrankfabrikant doelbewust een rookgordijn opgeworpen of lijkt de auto simpelweg gewoon heel veel op zijn voorganger? Lees hier het hele artikel over de vraagtekens rondom de Red Bull van 2025.

Doornbos keert alweer terug bij Ziggo Sport: "Eerder dan verwacht"

Robert Doornbos besloot eind vorig jaar te emigreren naar het Midden-Oosten en de analist besloot daarom ook officieel om zijn werkzaamheden voor Ziggo Sport neer te leggen. Die beslissing blijkt nu van korte duur geweest, want de voormalig coureur keert terug bij de zender om zo nu en dan aan te sluiten in uitzendingen, zowel in de studio als op locatie. "Mijn terugkeer bij de racefamilie van Ziggo Sport komt eerder dan verwacht, maar de benzine in je bloed kruipt waar het niet gaan kan", zo laat Doornbos weten over zijn terugkeer. De eerste uitzending van het Race Café van dit seizoen - met Doornbos dus - is vrijdag vanaf 22:30 uur te zien. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van Robert Doornbos bij Ziggo Sport.

'Mercedes heeft met W16 'extreme versie' gemaakt van auto Red Bull'

Mercedes sloot de eerste ochtendsessie van de testdagen in Bahrein af met P1 voor Andrea Kimi Antonelli, die 78 rondjes reed. Toch ging de aandacht vooral uit naar het feit dat de auto van Mercedes erg veel lijkt op die van Max Verstappen en Red Bull Racing. Ted Kravitz is met Sky Sports in Bahrein aanwezig en ziet van dichtbij wat de veranderingen zijn bij de teams ten opzichte van vorig jaar. Bij Mercedes valt Kravitz op dat, zoals Russell in Londen ook al een beetje aangekondigd had, er veel dingen veranderd zijn. "Antonelli is in de auto gestapt [vanochtend], die lijkt op de Red Bull. Ze hebben zeker wat designelementen overgenomen van recente Red Bulls, maar ze hebben het naar een extremer niveau getild." Lees hier het hele artikel over de gelijkenissen tussen de Mercedes W16 en Red Bull RB21.

FIA bevestigt: verplicht twee pitstops tijdens Grand Prix van Monaco

Op de achtergrond is men bij de FIA bezig geweest om een oplossing te vinden om Formule 1-races op Monaco, die toch doorgaans als een optocht beschouwd worden, een stuk interessanter te maken voor de kijker. Het hing al even in de lucht, maar de FIA heeft nu officieel de knoop doorgehakt en besloten om twee pitstops per race te verplichten, waardoor er meer verschuivingen in het veld kunnen plaatsvinden en ook de tactiek tijdens een race belangrijker wordt. Het komt als reactie op de Grand Prix van 2024, toen de enige verplichte bandenwissel tijdens de rode vlag na ronde één werd gedaan. Er hoefden vervolgens geen pitstops meer gemaakt worden. De regel geldt voor zowel natte als droge omstandigheden. Lees hier het hele artikel over de nieuwe regelwijziging voor de Formule 1-wedstrijd in Monaco.

Russell riskeert FIA-straf na vloekende taal tijdens stroomuitval: "Authentiek, maar irritant"

De eerste testdag zit erop en de rode vlaggen moesten één keer gezwaaid worden. Het was voor een stroomstoring halverwege de middagsessie en het duurde een uur om het op te lossen, waardoor alle lichten rondom de baan en in de paddock en de garage uitgingen. Het circuit bracht later een statement uit dat een onderstation van het elektriciteitsnetwerk het had begeven. Russell kon wel lachen om de situatie, maar gaf ook eerlijk toe zich eraan te ergeren. Hij gebruikte het woord 'shit' tegenover Viaplay en de vraag is nu of de FIA hem kan bestraffen. "Ik kwam de pitstraat uit en ik zei op de radio: 'Jongens, we moeten een ander vizier pakken, het is een beetje donker hier'", begon Russell tegenover de Scandinavische streamingdienst tijdens de rode vlag. "En toen realiseerde ik me: 'O shit, de lichten zijn uitgegaan!'" Lees hier het hele artikel over het taalgebruik van George Russell tijdens de eerste testdag.

Verstappen en Marko positief over RB21 na eerste testdag: "Problemen van vorig jaar verholpen"

De eerste F1-testdag op het Bahrain International Circuit zit erop en Red Bull Racing lijkt opnieuw bij de topteams te zitten. Max Verstappen en Liam Lawson maakten ieder een prima sessie mee. Helmut Marko laat weten dat de RB21 een enorme verbetering is vergeleken met de RB20, ondanks dat de bolides van 2024 en 2025 erg op elkaar lijken. "We waren heel competitief op de longruns. We waren daarin zelfs het snelst", begon Marko tegenover de aanwezige media. "De auto is voorspelbaarder en reageert op een normale manier. Alle problemen die we vorig jaar hadden, zijn verbeterd of zelfs verholpen." De hoofdadviseur was blij met de feedback van Verstappen: "Positief. Volgens hem is de auto wat complexer, maar als één geheel ook beter. Wat ze ook aan de auto veranderen, de auto reageert daar op de juiste manier op." Lees hier het hele artikel over de reacties van Max Verstappen en Helmut Marko na de eerste testdag.

