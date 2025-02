George Russell was een beetje geïrriteerd tijdens de middagsessie van de eerste F1-testdag in Bahrein. De stroom was namelijk uitgevallen op het Bahrain International Circuit. De Mercedes-coureur vloekte vervolgens tegenover Viaplay tijdens een interview. Kan hem dat een straf van de FIA opleveren?

De eerste testdag zit erop en de rode vlaggen moesten één keer gezwaaid worden. Het was voor een stroomstoring halverwege de middagsessie en het duurde een uur om het op te lossen, waardoor alle lichten rondom de baan en in de paddock en de garage uitgingen. Het circuit bracht later een statement uit dat een onderstation van het elektriciteitsnetwerk het had begeven. Russell kon wel lachen om de situatie, maar gaf ook eerlijk toe zich eraan te ergeren. Hij gebruikte het woord 'shit' tegenover Viaplay en de vraag is nu of de FIA hem kan bestraffen. De internationale autosportbond introduceerde afgelopen januari namelijk controversiële en strenge regels omtrent taalgebruik, vooral in de gevallen wanneer coureurs de media te woord staan. Adrien Fourmaux uit het World Rally Championship was het eerste slachtoffer met een boete van €30.000. Coureurs kunnen naast enorme boetes rekenen op schorsingen en puntenaftrek bij herhaalde overtredingen. Wordt Russell het eerste slachtoffer van deze regels in de Formule 1?

Oulton Park in plaats van Bahrein

"Ik kwam de pitstraat uit en ik zei op de radio: 'Jongens, we moeten een ander vizier pakken, het is een beetje donker hier'", begon Russell tegenover Viaplay. "En toen realiseerde ik me: 'O shit, de lichten zijn uitgegaan!' Hopelijk kunnen we gauw weer door." Helaas voor de Britse coureur zou het een uur duren, voordat de sessie werd hervat, maar gelukkig werd de sessie uiteindelijk wel met een uur verlengd. "Het zijn de kleine dingetjes. De banden [in de oven] hebben nu bijvoorbeeld geen elektriciteit, dus die worden koud. Het is een beetje een puinzooi zo." Op de vraag of hij eerder zoiets had meegemaakt, antwoordde Russell lachend: "Alleen thuis een keer, toen ik de trap afliep, maar nog nooit op het circuit. Het doet me een beetje denken aan een dag op Oulton Park [old-school Brits circuit], wanneer de zon al is ondergegaan en het donker wordt. Het voelt wel authentiek, maar het is ook irritant."

