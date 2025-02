De leden van de World Rally Drivers Alliance (WoRDA), de vakbond van de rijders uit het wereldkampioenschap rally, hebben een statement gelanceerd richting de FIA, geïnspireerd door de Formule 1-coureurs. Ze vinden dat straffen voor taalgebruik een onacceptabel niveau hebben bereikt en roepen FIA-president Mohammed Ben Sulayem onmiddellijk op tot actie.

De FIA introduceerde afgelopen januari regelwijzigingen waarbij er veel strenger gestraft wordt bij overtredingen van gedragsregels, waaronder vloeken. Het is allemaal begonnen bij Max Verstappen die het woord 'f*ck' gebruikte tijdens een persconferentie in Singapore. De FIA en Ben Sulayem zijn niet gediend van dat soort taalgebruik en besloten daarom in te grijpen door ernstige consequenties in het reglement te verwerken. Vloeken kan niet alleen boetes, maar zelfs schorsingen en puntenaftrek tot gevolg hebben. Adrien Fourmaux uit het World Rally Championship was eerder deze maand in Zweden het eerste slachtoffer, toen de Hyundai-coureur zei: "We f*cked up". Het gevolg was een boete van €30.000, waarvan €20.000 voorwaardelijk. De WoRDA, geïnspireerd door een eerder statement van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), heeft een verklaring uitgebracht. Deze is ondertekend door alle coureurs en navigators uit de Rally1-klasse, de topcoureurs en -navigators uit de Rally2-klasse en Julien Ingrassia, die als navigator van de legendarische Sébastien Ogier acht wereldtitels pakte, maar inmiddels met pensioen is en aan de slag is gegaan als tv-presentator.

Statement van WoRDA

"De rallycoureurs en navigators van de WoRDA, geïnspireerd door onze collega's van de GPDA, komen samen om hun mening te uiten, helderheid te zoeken en samen te werken naar een betere toekomst", leest het statement. "Ten eerste willen we wel dat deelnemers, zoals in elke sport, zich houden aan het besluit van de stewards. Het respect staat op dat gebied niet ter discussie. Tegenwoordig zijn rallycoureurs en navigators niet alleen atleten, maar ook entertainers, content creators en constante mediafiguren. Van de smartphones van toeschouwers tot aan de officiële camera's van het WRC, er wordt van ons verwacht dat we altijd beschikbaar zijn - voor, tijdens en na de wedstrijd, van zonsopgang tot zonsondergang. De WoRDA heeft altijd de verantwoordlijkheden en inzet erkend om op een constructieve manier samen te werken met alle aandeelhouders, inclusief de president van de FIA, om onze uitmuntende sport te promoten en naar een hoger niveau te tillen ten behoeve van iedereen."

In de brief worden drie punten aangewezen waarop de WoRDA vindt dat de FIA relaxter mee om moet gaan. "Echter, in de afgelopen maanden is er alarmerende toename in de ernst van straffen die worden opgelegd voor kleine, geïsoleerde en onbedoelde taalfouten. Dit heeft een onacceptabel niveau bereikt. (1) De gangbare spreektaal kan niet worden beschouwd en beoordeeld als een oprechte belediging of een daad van agressie. (2) Mensen die de taal niet als moedertaal hebben, kunnen termen gebruiken of herhalen zonder zich volledig bewust te zijn van de betekenis en connotatie ervan. (3) Het is onrealistisch om te verwachten dat je binnen enkele seconden na een extreme adrenalinerush een perfecte en systematische controle over je emoties hebt."

Het statement vervolgt: "In zo'n geval betwijfelen we de relevantie en geldigheid van het opleggen van welke vorm van straf dan ook. Bovendien zijn de exorbitante boetes enorm disproportioneel ten opzichte van het gemiddelde inkomen en budget in de rallysport. We maken ons ook zorgen over de indruk die deze buitensporige bedragen creëren bij de fans, wat suggereert dat dit een industrie is waar geld er niet toe doet. Dit roept ook een fundamentele vraag op: waar gaat het geld van deze boetes naartoe? Het gebrek aan transparantie versterkt alleen maar de zorgen en ondermijnt het vertrouwen in het systeem. De negatieve indrukken rondom deze straffen wegen zeker zwaarder dan de impact van een taalfout. We roepen op tot directe communicatie en betrokkenheid tussen de FIA-president en de WoRDA-leden om een ​​wederzijds aanvaardbare en urgente oplossing te vinden."

