De hele soap rondom het gebruik van scheldwoorden is ook doorgedrongen bij de coureurs en gesprek van de dag tijdens het F1 75-evenement in Londen. Max Verstappen, natuurlijk één van de hoofdpersonen in de zaak, heeft van zich laten horen en zijn mening gegeven.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen is, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: volg hier de presentatie van de livery's tijdens F1 75 in de O2 Arena

Geld in de kinderkamer

Afgelopen week werd er al ingegrepen toen rallycoureur Adrien Famoux een dikke boete kreeg na schelden in een interview. Vanzelfsprekend wordt de soap ook in Londen behandeld en Verstappen krijgt de vraag of hij nog wel zichzelf kan zijn op deze manier: "Dat kun je nu minder doen. Ik ga niet meer teveel zeggen. Het ligt er een beetje aan wat je allemaal zegt. Het is allemaal heel lastig. Ik spendeer liever dat geld aan iets anders. Een kinderkamer", zo lacht de Nederlander tegenover onder meer GPFans. "Ik lees in dat statement wat die rallycoureur zegt. Ik denk dat je dan niet al teveel interviews meer krijgt. Je kan wel je mening geven, maar ook daar moet je weer opletten. Als je je mening geeft, kun je daar weer een straf in krijgen. Alles kan beledigend zijn", stelt Verstappen.

Schelden als kind

Hij denkt overigens niet echt dat een boete zal helpen om het gedrag uit te bannen: "Je verliest toch geld. Als je de straf krijgt, is het nooit fijn om te betalen. Ik heb al een paar keer gehad dat ik bedragen moest overmaken, maar daar ga ik niet ineens door veranderen. Ik ga ook niet zeggen dat jij je anders moet gedragen. Emotie en passie zit erin. Ik snap op zich dat schelden niet oké is. Maar als je dan het voorbeeld gaat gebruiken van jonge kinderen, wat heb je zelf vroeger gedaan op school? Iedereen doet het. Natuurlijk moet je proberen er op te letten", besluit hij.

Gerelateerd