Mercedes sloot de eerste ochtendsessie van de testdagen in Bahrein af met P1 voor Andrea Kimi Antonelli, die 78 rondjes reed. Toch ging de aandacht vooral uit naar het feit dat de auto van Mercedes erg veel lijkt op die van Max Verstappen en Red Bull Racing.

Mercedes kende ook begin 2024 een moeizame start van het seizoen, nadat dit in 2022 en 2023 ook het geval was geweest. Toch werd de auto gedurende het seizoen beter en werden er zelfs meerdere races gewonnen. Zowel George Russell als Lewis Hamilton stonden in 2024 op het hoogste treetje en richting het einde van het seizoen zat het team zelfs in de buurt van Red Bull. Daar waar veel mensen denken dat het team zich vooral focust op 2026, lijkt het team toch in 2025 weer voor een andere aanpak gekozen te hebben als het gaat om de auto.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes keek voor W16 vooral naar Red Bull

Ted Kravitz is met Sky Sports in Bahrein aanwezig en ziet van dichtbij wat de veranderingen zijn bij de teams ten opzichte van vorig jaar. Bij Mercedes valt Kravitz op dat, zoals Russell in Londen ook al een beetje aangekondigd had, er veel dingen veranderd zijn. “Antonelli is in de auto gestapt [vanochtend], die lijkt op de Red Bull. Ze hebben zeker wat designelementen overgenomen van recente Red Bulls, maar ze hebben het naar een extremer niveau getild. Net onder de buitenspiegel kun je zien dat een van de luchtinlaten van de sidepod de verticale is die Red Bull vorig jaar in hun auto introduceerde. Het is extreem en een ander ontwerp dan dat van de Mercedes van vorig jaar. Het is heel anders dan wat Mercedes gewend is. Ze zijn bij de push-rod ophanging gebleven die Ferrari en Red Bull niet hebben.”

Gerelateerd