De testdagen voor het nieuwe seizoen zijn net onderweg en het is alweer tijd voor het eerste kleine relletje van het seizoen. De RB21 zou namelijk dusdanig lijken op zijn voorganger dat fans en ook fotografen zich afvragen of in Bahrein überhaupt wel de daadwerkelijke nieuwe RB21 te zien is in plaats van de RB20.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Vraagtekens aanwezig

Dit seizoen moet men in Milton Keynes dus alle zeilen bijzetten om het gat te dichten naar de concurrentie. In ieder geval zijn de door McLaren gebruikte 'flexiwings' per Barcelona verboden, iets dat koren op de molen zou kunnen zijn voor de Oostenrijkse renstal. Nog voordat we überhaupt onderweg zijn, lijkt het eerste kleine relletje van het jaar - met name op het internet - al geboren. Er heersen na de shakedown van Red Bull met de RB21 namelijk vraagtekens of de wagen die men tot nu toe heeft laten zien wel de echte RB21 betreft.

Rookgordijn?

Ook in de paddock klinken er geluiden dat de concurrentie zich afvraagt wat Red Bull aan het uitspoken is. De RB21 lijkt dusdanig onveranderd ten opzichte van zijn voorganger, dat er wordt gedacht dat de Oostenrijkse formatie mogelijk pas in Australië - of zelfs Barcelona als de regels voor de achtervleugel aangepast worden - met de daadwerkelijke wagen komen. Heeft Red Bull doelbewust een rookgordijn opgeworpen of lijkt de auto simpelweg gewoon heel veel op zijn voorganger?

This looks like RB20 Version 2.0 — KVM (@vic6871) February 25, 2025

Are you lot using the RB20 or what — zara (@mverstappenalty) February 25, 2025

it’s the RB20 of abu dhabi… — andrew ; met CL16 ♡ (@bocaispov) February 25, 2025

Finally some high quality photos of Red Bull's RB21.



Here's how it compares to the RB20 we saw in Bahrain testing last year & the RB20 driven in the Abu Dhabi test after the 2024 season. pic.twitter.com/NFe3CnUBpt — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) February 25, 2025

