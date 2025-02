De eerste F1-testdag op het Bahrain International Circuit zit erop en Red Bull Racing lijkt opnieuw bij de topteams te zitten. Max Verstappen en Liam Lawson maakten ieder een prima sessie mee. Helmut Marko laat weten dat de RB21 een enorme verbetering is vergeleken met de RB20, ondanks dat de bolides van 2024 en 2025 erg op elkaar lijken.

Lawson is de veelbesproken opvolger van Sergio Pérez bij de energiedrankfabrikant. De jonge Nieuw-Zeelander mocht de testdag openen voor Red Bull en klokte in de ochtend een rondetijd van 1:31.560. Dat was goed voor de tweede positie. Wel maakte hij een spin mee. Verstappen nam de middag op zich. De sessie werd een uur lang stilgelegd door een stroomstoring, maar werd door de wedstrijdleiding vervolgens met een uur verlengd ter compensatie. De regerend wereldkampioen werd derde met een 1:30.674. In totaal legde Red Bull 132 ronden af, goed voor 714 kilometer, dus meer dan twee Grands Prix.

Verbeterd of zelfs verholpen

"We waren heel competitief op de longruns. We waren daarin zelfs het snelst", begon Marko tegenover de aanwezige media. "De auto is voorspelbaarder en reageert op een normale manier. Alle problemen die we vorig jaar hadden, zijn verbeterd of zelfs verholpen." De hoofdadviseur was blij met de feedback van Verstappen: "Positief. Volgens hem is de auto wat complexer, maar als één geheel ook beter. Wat ze ook aan de auto veranderen, de auto reageert daar op de juiste manier op. Tijdens zijn snelste ronde had Max een uitstapje." Verstappen had dus nog zelfs iets sneller gekund. "Maar de longruns waren heel indrukwekkend en de bandenslijtage ziet er ook goed uit."

Goede verrassingen

"Alles voelde goed tijdens het rijden vandaag", zo vulde Verstappen Marko aan. "Er waren alleen maar goede verrassingen en dat is juist goed. We weten nog niet waar we qua pace staan, maar alles werkt prima en de auto doet wat ik wil. We hebben alles onder controle en dat is waar je ook op moet hopen, wanneer je begint met testen. We leren constant en proberen allerlei verschillende dingen, en daar gaan we gewoon mee door. Het gaat niet om de perfecte ronde, maar om het afwerken van ons testprogramma om te leren welke kant we op moeten gaan om de auto op een gecontroleerde manier te verbeteren."

