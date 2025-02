Red Bull Racing en Max Verstappen hebben maandag de eerste testdag in Bahrein afgewerkt zonder al te veel problemen. Het team reed met Verstappen en Lawson meer dan 150 rondjes en fotografen hebben de auto goed in beeld kunnen brengen. De analyses volgden al snel.

Red Bull was begin 2024, toen Verstappen zeven van de eerste tien races won, de dominante factor in F1 zoals het dat in 2022 en 2023 ook al was. De upgrades van het team kregen gedurende het seizoen echter te maken met correlatieproblemen, waardoor de resultaten op de baan niet waren zoals ze in de simulator waren. Daardoor werd de auto door de upgrades niet beter, terwijl McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes wel de auto verbeterden. McLaren won uiteindelijk het kampioenschap bij de constructeurs, terwijl ook Ferrari aan het einde van 2024 de betere auto had. Daardoor moest Red Bull in de winterstop aan het werk om een betere auto te bouwen voor 2025.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over boegeroep richting Verstappen: 'Daar was ik wel teleurgesteld over'

Veranderingen bij sidepod auto Red Bull

Gary Anderson heeft namens The Race gekeken naar de auto van Red Bull en de veranderingen die opvielen tijdens de eerste testdag ten opzichte van Abu Dhabi 2024. Ten eerste valt hem wat op bij de sidepods, een belangrijk onderdeel van de huidige auto's. "De gleuf in de sidepod is iets minder agressief en lijkt me meer geïntegreerd. Het carrosserieoppervlak aan de binnenkant van dat gebied is nog steeds vrij bol om plaats te bieden aan het kleine inlaatkanaal en het bijbehorende kanaalwerk, dat het heeft behouden naast het hoofdsteungebied van de coureur."

Vloer ook flink aangepast

Verder zijn er kleine aanpassingen bij de beam wing, die onder de achtervleugel zit en zijn er wat veranderingen bij de vloer. Zo is er een detail aangepast aan de binnenkant van de voorwielophanging, een detail die kleiner is geworden. Ook aan de zijkant en buitenkant van de vloer zijn de gleuven qua vorm veranderd. Dit moet voor betere luchtverplaatsing gaan zorgen. Vooral bij de sidepods en vloer heeft Red Bull dus veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat Verstappen in 2025 meer tevreden is met zijn auto.

Gerelateerd