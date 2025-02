Christian Horner, teambaas Red Bull Racing, heeft gereageerd op het boegeroep waar hij, Max Verstappen, Red Bull Racing en de FIA mee te maken kregen tijdens de show van vorige week om de livery's van 2025 te lanceren.

Vorige week vond het evenement F1 75 plaats in de O2 Arena in Londen. Naast de livery's en de grappen viel ook het boegeroep op toen Verstappen, Red Bull Racing, Horner of de FIA in beeld of op het podium kwamen. De FIA kwam een tijdje na het evenement met een statement over het gedrag van de fans, die wel erg enthousiast waren elke keer toen Lewis Hamilton in beeld kwam.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Mercedes heeft voor auto 2025 veel naar Red Bull gekeken'

Horner over boegeroep voor Verstappen

Tegenover Motorsport.com stelt Horner in Bahrein tijdens de testdagen dat een voorkeur van fans niet tegengehouden kan worden. "Fans zullen zich altijd achter bepaalde coureurs en teams scharen. Maar het enige waar ik toch wel teleurgesteld over was, was de manier waarop Max als viervoudig wereldkampioen werd ontvangen. Dat was teleurstellend. Maar in de sport gaat het er nou eenmaal gepassioneerd aan toe. Als het evenement in Nederland had plaatsgevonden, was het ontvangst [van Max] ongetwijfeld anders geweest."

'Sport werkt polariserend'

Horner vervolgt: "Sport werkt polariserend. Fans zullen altijd gepassioneerd hun rijders en teams steunen. Daar heb je verder geen controle over. En onderaan de streep zijn we blij dat we voor zo'n groot publiek kunnen racen, hoewel je dan wel verschillende reacties kunt verwachten afhankelijk van waar je in de wereld bent. Maar dat is in elke grote sport hetzelfde."

Gerelateerd