Verstappen bevestigt plannen voor eigen team, Viaplay komt met nieuw F1-programma | GPFans Recap

Een van de grote ontwikkelingen voor het F1-seizoen 2025 is de overstap van Adrian Newey van Red Bull Racing naar Aston Martin. De topontwerper mag zich vanaf maart eindelijk in het groen kleden. Fernando Alonso vindt de impact van Newey groter dan de transfer van Lewis Hamilton, die een nieuw avontuur aangaat bij Ferrari. Aston Martin trok vandaag ook nog het doek af van de AMR25. Max Verstappen heeft uitgelegd waarom hij contact heeft gemaakt met het Britse merk. Het zou gaan om een GT3-programma dat hij aan het samenstellen is voor zijn eigen team, wat dit jaar zijn eerste seizoen moet aangaan. De keuze qua auto lijkt te zijn gevallen op de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Verder is de opvolger van Sebastian Vettel bij de Grand Prix Drivers' Association bekendgemaakt, heeft Viaplay een nieuw programma aangekondigd en verklaart Racing Bulls de naamsverandering voor dit jaar.

Alonso vindt impact Newey op Aston Martin groter dan Hamilton bij Ferrari

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kijkt uit naar de komst van topontwerper Adrian Newey. De ontwerper sluit zich in maart aan bij het team van Aston Martin en zal zich voornamelijk concentreren op het nieuwe reglement. Alonso wrijft ondertussen in zijn handen, want overal waar Newey heeft gewerkt, zijn titels behaald. Bij Autoracer legt Alonso de transfer van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari naast die van Newey. "Adrian Newey zal altijd meer impact hebben dan welke coureur dan ook. Coureurs komen en gaan; wij twintig hier proberen goed te rijden en hebben onze doelen bereikt totdat we in de Formule 1 kwamen," zo wijst hij op de kwaliteiten van de ontwerper. Lees hier het hele artikel over de impact van topontwerper Adrian Newey bij Aston Martin.

Verstappen bevestigt plannen voor eigen team: "Ik ga het dit jaar opzetten"

Verstappen.com Racing, nadat het er al twee seizoenen op heeft zitten als hoofdsponsor van Thierry Vermeulen bij Emil Frey Racing, zal een eigen team worden vanaf dit jaar. GPFans heeft geleerd dat het mogelijk in samenwerking zal zijn met het Brits-Bahreinse team 2 Seas Motorsport. De keuze wat betreft de auto lijkt gevallen te zijn op de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. "Toen ik het nieuws las, was het voor het eerst dat ik zoiets zag", begon Verstappen toen hij tijdens een persmoment voor het F175-launchevent werd gevraagd naar geruchten over een Aston Martin-transfer. De Limburger vervolgde tegenover onder andere GPFans: "Het enige contact dat ik heb gehad met Aston Martin was voor GT3 dit jaar, meer niet. Heel veel meer valt er niet over te zeggen, omdat er verder niks is. Ik zal zelf niet racen, maar ik zet mijn eigen team op voor dit jaar." Lees hier het hele artikel over het eigen team dat Max Verstappen dit jaar zal oprichten.

Sainz volgt Vettel op als mededirecteur van vakbond Formule 1-coureurs

Sebastian Vettel is niet langer een van de directeuren van de zogeheten Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de vakbond van Formule 1-coureurs. Carlos Sainz, die tijdens de winterstop de overstap heeft gemaakt van Ferrari naar Williams, volgt de viervoudig wereldkampioen op. "Ik heb passie voor mijn sport en ik denk dat we als coureurs een verantwoordelijkheid hebben om alles op alles te zetten in samenwerkingen met de aandeelhouders om op veel verschillende vlakken de sport te verbeteren. Ik ben ontzettend blij en trots om mijn steentje bij te kunnen krijgen in de rol van directeur bij de GPDA", liet de Madrileen in een statement weten. Lees hier het hele artikel over de nieuwe mededirecteur van de Grand Prix Drivers' Association.

Viaplay lijkt concept Ziggo Sport Race Café over te nemen en kondigt live-uitzendingen aan

Rob Kamphues heeft deze winterstop de overstap gemaakt van Ziggo Sport naar Viaplay, mede omdat goede vriend Robert Doornbos is verhuisd naar Dubai en omdat Ziggo Sport geen Formule 1-beelden meer mag tonen. Hij mag bij Viaplay een programma gaan presenteren dat waarschijnlijk erg zal lijken op het Ziggo Sport Race Café. Dat is duidelijk geworden nu Viaplay heeft aangekondigd dat je je als fan kan aanmelden om in de studio aanwezig te zijn. "Kom langs in de Formule 1-studio van Viaplay!", klinkt het bericht van de streamingdienst. "Ieder Grand Prix-weekend kun jij op vrijdag- of zondagavond plaatsnemen in het publiek." Lees hier het hele artikel over het nieuwe Formule 1-programma van Viaplay.

Racing Bulls verklaart naamsverandering voor 2025: "Het was misschien onduidelijk"

Racing Bulls heeft een naamsverandering ondergaan voor het F1-seizoen van 2025. Vorig jaar ging het zusterteam van Red Bull Racing nog door het leven als Visa Cash App RB. Peter Bayer, de CEO van de renstal uit Faenza, verklaarde tegenover onder andere GPFans waarom de naam is aangepast. "Racing Bulls, daar zal ik wat achtergrondinformatie over geven", begon Bayer bij het F175-launchevenement. "Natuurlijk maken we deel uit van het Red Bull-universum. Mateschitz had een aantal andere bedrijven, zoals de Flying Bulls. Hij had een autocollectie die iets met de naam Bulls te maken had. Het originele plan voor dit team was altijd al Racing Bulls." Lees hier het hele artikel over de naamsverandering van het Red Bull-zusterteam.

Aston Martin toont eerste echte beelden van AMR25 voor filmdag in Bahrein

Aston Martin zal morgen een filmdag houden op het Bahrain International Circuit voor de officiële F1-testdagen, maar vandaag trok het al het doek af van de AMR25. CEO en teambaas Andy Cowell legt uit waar de focus ligt voor het team uit Silverstone. "Voor de auto van dit jaar hebben we echt lessen geleerd uit het afgelopen seizoen en de feedback meegenomen. We hebben ons gericht op het creëren van een auto die beter te besturen is voor Lance en Fernando en we hebben hard gewerkt om hem minder belastend te maken. We verwachten dat het vanaf het begin een competitief veld zal zijn in Australië dat dichtbij elkaar zit, dus we weten dat het niet makkelijk gaat zijn." Lees hier het hele artikel over de hagelnieuwe Aston Martin AMR25 voor het aankomende F1-seizoen.

