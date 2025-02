Racing Bulls heeft een naamsverandering ondergaan voor het F1-seizoen van 2025. Vorig jaar ging het zusterteam van Red Bull Racing nog door het leven als Visa Cash App RB. Peter Bayer, de CEO van de renstal uit Faenza, verklaarde tegenover onder andere GPFans waarom de naam is aangepast.

Het Red Bull-zusterteam werd in 2006 in het leven geroepen, een jaar na de oprichting van Red Bull Racing zelf. De energiedrankfabrikant, toen nog onder leiding Dietrich Mateschitz, had Minardi overgenomen en had beloofd het team in Italië te houden en dus werd het team Toro Rosso genoemd, wat natuurlijk Italiaans is voor Red Bull. Het fungeert als een soort juniorteam van Red Bull Racing, al scoorden ze dankzij Sebastian Vettel in 2008 wel eerder een overwinning. Toro Rosso werd voor 2020 omgedoopt tot AlphaTauri, het kledingmerk van Red Bull, en vorig jaar kenden we het als Visa Cash App RB of simpelweg VCARB. De naam Racing Bulls was in 2024 nergens te bekennen, maar dat is wel hoe het team genoemd zal worden vanaf dit seizoen.

Onduidelijk waar RB voor stond

"Racing Bulls, daar zal ik wat achtergrondinformatie over geven", begon Bayer bij het F175-launchevenement. "Natuurlijk maken we deel uit van het Red Bull-universum. Mateschitz had een aantal andere bedrijven, zoals de Flying Bulls. Hij had een autocollectie die iets met de naam Bulls te maken had. Het originele plan voor dit team was altijd al Racing Bulls. Toen we er vorig jaar mee begonnen, waren we ontzettend blij om de handen ineen te slaan met Visa en Cash App, en we wilden hun als titelsponsors genoeg ruimte geven in de naam, maar we dachten dat het misschien voor fans die ons al sinds de Toro Rosso-dagen volgen, onduidelijk zou zijn waar RB voor stond. Uiteindelijk besloten we samen met de aandeelhouders eind vorig jaar om vooruit te gaan met de originele identiteit en dat is Racing Bulls."

