Red Bull-teambaas Christian Horner is eigenlijk best blij dat de druk van de favorietenrol een keer niet bij zijn team ligt, maar bij McLaren. Het papaja-oranje team gaat namelijk 2025 in als verdedigend wereldkampioen.

Hoewel McLaren de favoriet is voor de wereldtitel, lijkt het dit jaar allemaal dicht bij elkaar te liggen. Mercedes heeft in 2024 laten zien dat het om de zeges kan vechten, Ferrari kwam nog dicht bij de constructeurstitel, en Red Bull moet zich herpakken na een moeizaam 2024.

Artikel gaat verder onder video

Druk van favoriet

Tegenover Motorsportweek legt Horner uit dat hij het prima vindt dat de druk nu vooral op anderen ligt. "Soms is het goed om niet de favoriet te zijn. Het legt de druk op anderen. Ik zou het geweldig vinden als Lando [Norris] als favoriet de eerste race ingaat, maar het is zinloos totdat we die eerste race bereiken. Zelfs dan is Melbourne een vrij uniek circuit," zo legt hij uit. Daarnaast houdt Horner rekening met verschillende factoren die in het voordeel van bepaalde teams kunnen uitpakken. Zo ligt er bijvoorbeeld op het circuit in China een nieuwe asfaltlaag, en welk effect dat op de wagens heeft, is nog maar de vraag.

Wedkantoren wijzen McLaren aan

Op de vraag of Red Bull wordt onderschat, nu McLaren bij de bookmakers er beter voorstaat, is Horner ook duidelijk: "Allereerst, ik hou niet van wedden, maar het is prima. We moeten ons alleen op onszelf richten. Het heeft geen zin om naar anderen te kijken. We weten dat we nog aan de auto moeten werken, en dat is wat we doen," aldus Horner.

