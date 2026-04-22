Vettel deelt kritische mening Verstappen: "DNA en het hart van de sport niet verliezen"
De Formule 1-reglementen anno 2026 houden de gemoederen natuurlijk ontzettend bezig en met Max Verstappen voorop bij het leger van ontevreden personen is het natuurlijk niet verkeerd om bijval te krijgen van een andere Red Bull Racing-legende. Sebastian Vettel voelt mee met de coureurs van dit seizoen.
De koningsklasse van de autosport gaat dit jaar gebukt onder een bak aan kritiek op de nieuwe wagens, die met de 50/50-motor een grote stap naar een elektrische motor heeft gemaakt. Eerder tijdens het bekend worden van de regels hoorden we Verstappen al zijn zorgen uiten en inmiddels zijn die zorgen werkelijkheid geworden voor de viervoudig wereldkampioen. Wekelijks horen we Verstappen kritisch zijn op de sport en de grote vraag is inmiddels of de Nederlander op deze manier nog heel veel langer door wil gaan.
Vettel leeft mee
Vettel begrijpt die scherpe mening van de Nederlander wel: "Vanuit sportief oogpunt hoor en deel ik de kritiek", zo stelt Vettel na het ontvangen van de 'The Perfect World Award'. "De auto's zijn waarschijnlijk leuk om in te rijden, maar het is waarschijnlijk minder leuk om ermee te racen, vanwege de reglementen en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan." De viervoudig wereldkampioen waarschuwt de topmannen nadrukkelijk voor de gevolgen van de huidige koers. "Ik leef mee met de coureurs en ik ben er zeer kritisch op dat we het DNA en het hart van de sport niet verliezen, wat inhoudt dat we de snelste coureur in de snelste wagen zoeken om de race te winnen."
Aangepaste regels
Inmiddels zijn de reglementen voor een klein deel aangepast. Een goed iets, zo meent de legendarische Duitser: "Ik hoop vanuit sportief oogpunt dat dit is wat ze proberen aan te pakken", zo zegt hij over de recente aanpassingen van de FIA. "Het maakt de coureurs blijer. Uiteindelijk zijn de coureurs het gezicht van de sport. Als ze uit de auto stappen en vol adrenaline en erg enthousiast zijn, is dat wat de mensen op de schermen en op de tribunes ook enthousiast maakt."
