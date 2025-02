Aston Martin toont eerste echte beelden van AMR25 voor filmdag in Bahrein

Aston Martin zal morgen een filmdag houden op het Bahrain International Circuit voor de officiële F1-testdagen, maar vandaag trok het al het doek af van de AMR25. CEO en teambaas Andy Cowell legt uit waar de focus ligt voor het team uit Silverstone.

Het gaat een belangrijk seizoen worden voor Aston Martin in 2025. Vanaf maart voegt Adrian Newey, een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de koningsklasse, zich bij de formatie waar Lawrence Stroll de eigenaar van is. Het British Racing Green zagen we vorig jaar geen enkele keer op het podium en uiteraard hopen Fernando Alonso en Lance Stroll daar dit seizoen verandering in te brengen. De livery was tijdens het F175-launchevenement in Londen al onthuld, maar nu weten we ook hoe de AMR25 zelf eruit komt te zien. De eerste foto's zijn getoond en morgen (maandag) zal Aston Martin een zogeheten filmdag houden in Bahrein. Mercedes zal dit ook morgen doen, voordat Red Bull op dinsdag aan de beurt is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso vindt impact Newey op Aston Martin groter dan Hamilton bij Ferrari

Beter bestuurbaar

"Ik kijk ernaar uit om het seizoen te beginnen en om morgen de AMR25 op de baan te zien in Bahrein", vertelt Cowell. "Het is het hoogtepunt van enorm hard werken en toewijding op de AMR Technology Campus. We zijn allemaal geïnspireerd door het DNA van Aston Martin en we streven onophoudelijk naar uitmuntendheid, zowel op als naast de baan. Voor de auto van dit jaar hebben we echt lessen geleerd uit het afgelopen seizoen en de feedback meegenomen. We hebben ons gericht op het creëren van een auto die beter te besturen is voor Lance en Fernando en we hebben hard gewerkt om hem minder belastend te maken. We verwachten dat het vanaf het begin een competitief veld zal zijn in Australië dat dichtbij elkaar zit, dus we weten dat het niet makkelijk gaat zijn. Onze doelen zijn realistisch met het oog op hoe we ons op alle vlakken continu kunnen verbeteren, vooral omdat we, net als alle teams, in 2026 een belangrijke opschudding van het technisch reglement tegemoet zien."

Gerelateerd