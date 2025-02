Het is duidelijk geworden wat de rol van Rob Kamphues zal zijn bij Viaplay. De presentator was tot vorig jaar het gezicht van het Race Café van Ziggo Sport. De Scandinavische streamingdienst komt echter met haar eigen programma in een live-studio met publiek.

Het Ziggo Sport Race Café, dat we tot en met 2021 nog kenden als het Formule 1 Café, toen VodafoneZiggo nog de uitzendrechten van de koningsklasse in handen had, werd in maart 2017 opgezet. Kamphues presenteerde het vanaf het begin met naast hem Robert Doornbos als vaste analist en Rob van Gameren als sidekick die met feitjes, statistiekjes en geinige achtergrondverhalen kwam. Voor 2022 werd het dus omgedoopt tot het Ziggo Sport Race Café om meer aandacht te kunnen besteden aan andere kampioenschappen, zoals de Formule E, IndyCar, MotoGP en NASCAR, en kregen René Hoogterp en Rick Winkelman een grotere rol in het programma.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Column: Viaplay zet met nieuwe veranderingen eigen reputatie in Nederland verder op het spel

Viaplay zoekt publiek

Kamphues heeft deze winterstop de overstap gemaakt van Ziggo Sport naar Viaplay, mede omdat goede vriend Doornbos is verhuisd naar Dubai en omdat Ziggo Sport geen Formule 1-beelden meer mag tonen. Hij mag bij Viaplay een programma gaan presenteren dat waarschijnlijk erg zal lijken op het Ziggo Sport Race Café. Dat is duidelijk geworden nu Viaplay heeft aangekondigd dat je je als fan kan aanmelden om in de studio aanwezig te zijn.

"Kom langs in de Formule 1-studio van Viaplay!", klinkt het bericht van de streamingdienst. "Ieder Grand Prix-weekend kun jij op vrijdag- of zondagavond plaatsnemen in het publiek. Meld je aan voor de live-uitzending gepresenteerd door Rob Kamphues en zit op pole position voor de mooiste anekdotes, grondige analyses en laatste nieuwtjes van de gasten aan onze Formule 1-tafel. Ben jij groot liefhebber? Dat komt goed uit! Wij zoeken enthousiast publiek vanaf 18 jaar."

Het programma, dat voorlopig de naam 'Viaplay Formule 1' draagt, wordt opgenomen in Studio 24 op het Media Park in Hilversum. Het bijwonen komt met een vergoeding van 25 euro en een hapje en een drankje. De eerste uitzending is op 14 maart om 21:30 uur, de dag van de vrije trainingen in Australië. Het Ziggo Sport Race Café begint aankomende vrijdag 28 februari al, vanwege de eerste MotoGP-race in Thailand.

Gerelateerd