Marko realistisch over toekomst Verstappen, Red Bull licht Honda-breuk toe | GPFans Recap

Op dinsdag was er wederom om over te schrijven in de wereld van Formule 1. Max Verstappen werd aangekondigd als ambassadeur van een nieuw merk, en zijn werkgever Red Bull Racing gaf toe dat ze de Nederlander een competitieve auto moeten blijven geven om hem te behouden. Verstappen wordt de laatste tijd veel verbonden aan Aston Martin. Datzelfde team zal vanaf 2026 samenwerken met Honda, nadat het Japanse merk vertrok van Red Bull. Het team uit Milton Keynes heeft vandaag toegelicht waarom de beslissing is genomen om afstand te nemen van Honda, aangezien de twee merken samen meerdere kampioenschappen wisten te winnen. Je leest dat en meer in de GPFans Recap van dinsdag 11 februari.

Marko realistisch over onzekere toekomst Verstappen: "Moeten hem een winnende Red Bull geven"

Max Verstappen tekende in de winterstop na 2021, na het behalen van zijn eerste wereldkampioenschap, een contractverlenging bij Red Bull Racing tot eind 2028. De vraag is of de Nederlander daadwerkelijk blijft of overstapt naar een ander Formule 1-team, als Red Bull bijvoorbeeld de nieuwe reglementen niet onder de knie krijgt. Helmut Marko geeft eerlijk toe dat ze dan Verstappen kunnen kwijtraken. Lees hier wat Dr. Marko te zeggen heeft!

Verstappen wordt wereldwijde ambassadeur van AlphaTauri: "Past perfect bij mijn levensstijl"

Red Bull heeft Max Verstappen aangekondigd als de nieuwe wereldwijde ambassadeur van AlphaTauri, het luxe kledingmerk van de Oostenrijkse grootmacht. De viervoudig wereldkampioen laat verder weten relaxed aan het F1-seizoen van 2025 te beginnen. Lees hier meer over de nieuwe samenwerking!

McLaren slaat slag: kopstuk tekent contractverlenging voor meerdere jaren

Peter Prodromou, die er met zijn aerodynamische afdeling voor zorgde dat McLaren in 2024 de opvolger was van Max Verstappen en Red Bull Racing als kampioen bij de constructeurs, gaat ook de komende jaren nog Chief Aerodynamics zijn bij het Britse team dat vorig jaar ineens de snelste auto van de grid had. Prodromou heeft zijn contract verlengd voor 'meerdere jaren'. Lees hier meer over de verlenging van het contract van Prodromou!

Red Bull legt uit waarom de samenwerking met Honda na 2025 ten einde komt

Max Verstappen gaat vanaf 2026 rijden met een motor van Red Bull Ford, maar zal in 2025 nog een motor van Honda tot zijn beschikking hebben. Waarom besloot vooral Red Bull dat er een einde moest komen aan de samenwerking met het Japanse merk? Lees de redenen van het team uit Milton Keynes hier!

