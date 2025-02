Max Verstappen gaat vanaf 2026 rijden met een motor van Red Bull Ford, maar zal in 2025 nog een motor van Honda tot zijn beschikking hebben. Waarom besloot vooral Red Bull dat er een einde moest komen aan de samenwerking met het Japanse merk?

Honda en Red Bull werken, nadat Red Bull met Renault geen succes had gekend, al jaren met succes samen. Zo werd Max Verstappen al vier keer achter elkaar kampioen in een auto met een motor van Honda, terwijl Red Bull twee constructeurskampioenschappen won (2022 en 2023). Honda gaat vanaf 2026 samenwerken met Aston Martin, waardoor het erop lijkt dat Honda best had willen blijven samenwerken met Red Bull. Het team zelf heeft echter besloten vanaf 2026 zelf motoren te maken.

Red Bull verklaart einde samenwerking met Honda na 2025

In gesprek met Motorsport.com legt teambaas Christian Horner uit waarom Red Bull er vanaf 2026 voor kiest om zelf motoren te ontwikkelen. De reden is vooral zelfstandigheid. “We wilden niet meer in de positie komen zoals met Honda, waarbij een verandering van management of als het hoofdkantoor zou zeggen ‘de Formule 1 past niet meer bij ons’, dat je dan ineens zonder motor zit. Met deze route hebben we veel meer controle over ons eigen lot. Zoals je om je heen in Milton Keynes kunt zien, is dit commitment voor de lange termijn. Het zijn geen investeringen voor de korte termijn. Naast Ferrari zijn wij straks het enige team dat alles op één plek maakt. Dat is voor ons van onschatbare waarde.”

Red Bull gaat niet uit van foutloze transitie

Horner gaat er niet vanuit dat Red Bull ineens alles goed voor elkaar zal hebben en er geen problemen zullen zijn. “We maken ons niet de illusie dat er in 2026 geen uitdagingen zullen zijn. We nemen het op tegen Mercedes, Ferrari en Honda, allemaal merken met decennia aan ervaring. Wij hebben pas drie jaar ervaring, maar wij hebben wel enorm veel passie, we hebben capabele mensen, we hebben geweldige faciliteiten, we hebben een geweldige partner met Ford en we hebben een houding die ons al zo goed van pas is gekomen bij 122 race-overwinningen. Het zou zoveel voldoening geven om aan dat getal nog meer zeges toe te voegen, maar dan met een motor die volledig is ontwikkeld en gebouwd hier in Milton Keynes.”

