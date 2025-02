Peter Prodromou, die er met zijn aerodynamische afdeling voor zorgde dat McLaren in 2024 de opvolger was van Max Verstappen en Red Bull Racing als kampioen bij de constructeurs, gaat ook de komende jaren nog Chief Aerodynamics zijn bij het Britse team dat vorig jaar ineens de snelste auto van de grid had. Prodromou heeft zijn contract verlengd voor 'meerdere jaren'.

Andrea Stella, teambaas van McLaren, is blij dat Prodromou ook de komende jaren nog met zijn team gaat werken aan de auto van McLaren. “Het is mij een groot voorrecht om de verlenging van Peters [Prodromou] contract voor meerdere jaren te bevestigen. Het culturele, organisatorische en technische leiderschap van Peter is van onschatbare waarde geweest en hij is een belangrijke architect geweest van de ommekeer in de prestaties van het team, zowel op als naast de baan, waardoor het team in 2024 voor de negende keer constructeur werd. De reis die we samen als team hebben gemaakt, hadden we niet zonder Peter kunnen doen en we kijken ernaar uit om samen verder te strijden voor nog meer wereldkampioenschappen.”

Prodromou blij met contractverlenging

Prodromou is zelf ook blij met het feit dat hij nog jaren mag werken bij McLaren. “Ik ben verheugd om mijn rol als Technisch Directeur Aerodynamica bij McLaren F1 Team voort te zetten. Het is een eer om deel uit te maken van zo'n hecht team en bij te dragen aan dit sterke opwaartse traject. Na het succes van vorig seizoen kijk ik ernaar uit om verder bij te dragen aan onze gezamenlijke ambitie om meer wereldkampioenschappen te behalen. Ik ben Zak en Andrea dankbaar voor hun blijvende vertrouwen in mij als Technisch Directeur Aerodynamica en ook al mijn collega's in het team die mij op persoonlijk en professioneel niveau de beste ondersteuning hebben geboden.”

