Voor Red Bull Racing en Max Verstappen is 2024 inmiddels verleden tijd en zal de focus liggen op 2025. Toch heeft het seizoen er wel voor gezorgd dat er ineens meer druk op 2025 en 2026 is komen te liggen.

Nadat Red Bull in 2022 en 2023 zonder dat er ook maar een vuiltje aan de lucht was in allebei de kampioenschappen de titel won, begon ook het seizoen 2024 uitstekend. Toch was er gedurende het seizoen steeds meer concurrentie, omdat McLaren, Ferrari en later zelfs Mercedes stappen konden zetten. Dit terwijl Red Bull bleef hangen in de ontwikkeling. Verstappen werd uiteindelijk kampioen, maar wel met meer moeite dan de jaren daarvoor. Red Bull zelf werd derde bij de constructeurs.

Red Bull en Verstappen: geduld wordt beloond

Voor Red Bull en Verstappen was het vanaf het moment dat de samenwerking begon, tijdens het seizoen 2016, geduld betrachten. Mercedes domineerde namelijk van 2014 tot en met 2020 het vorige tijdperk in de Formule 1, met tijdens alle seizoenen behalve 2016 (Nico Rosberg) Lewis Hamilton als wereldkampioen. Toch begon gedurende die seizoenen Verstappen steeds meer zeges te boeken en Red Bull steeds dichter in de buurt te komen. In 2021, toen iedereen voor het merendeel al bezig was met het nieuwe tijdperk in 2022 en de teams daardoor dichter bij elkaar in de buurt kwamen, bleek alles anders.

In 2021 bleek het geduld van Verstappen en Red Bull, dat jaren op de proef werd gesteld, beloond te worden. Verstappen kon, overigens wel als enigste, Hamilton voor het eerst sinds 2016 uitdagen om de titel. Het bleek ook meteen raak te zijn, want tijdens de wereldberoemde Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 won Verstappen door een inhaalactie tijdens de laatste ronde van de race de titel. Het was zijn eerste titel in F1 en voor Red Bull de eerst sinds 2013.

Nieuw tijdperk in F1 blijkt groot succes voor Verstappen en Red Bull

Daarna begon in 2022 het nieuwe tijdperk in F1. Dit keer was het niet Mercedes, zoals tussen 2014 en 2021 het geval was, maar Red Bull dat weer de dominante auto had. Dit was tussen 2010 en 2013 ook al het geval geweest, toen Sebastian Vettel vier keer achter elkaar kampioen werd. Verstappen heeft dit aantal inmiddels ook bereikt in dit huidige tijdperk. In 2022 begon het nog als een gevecht tussen Verstappen/Red Bull Racing en Charles Leclerc/Ferrari, waarbij Leclerc zelfs even meer dan veertig punten voorsprong had. Daarna stortte Leclerc en Ferrari volledig in, terwijl Red Bull en Verstappen eigenlijk foutloos bleven richting het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs.

In 2023 bleek vervolgens deze reeks aan foutloze races een nog extremere vorm te krijgen. Verstappen en Red Bull Racing zouden meerdere records verbreken richting weer een titel bij de coureurs en constructeurs. In 2024 begon Verstappen met Red Bull ook weer dominant, met zeven zeges tijdens de eerste tien races. Tijdens de races in Europa veranderde echter alles.

2024 brengt nieuwe realiteit voor Red Bull en Verstappen

Tijdens de races in Europa, zo heeft Red Bull zelf ook toegegeven, bleken de upgrades die het team bracht niet te werken en niet meteen de auto beter te maken. Dit is een gevaarlijke situatie om in te zitten, omdat de kans dan groot is dat andere teams je in beginnen te halen. Dit bleek het geval te zijn, want zeker McLaren was al vrij snel tijdens de races in Europa sneller dan Red Bull en begon meer en meer races te winnen. Daarna zou ook Ferrari een steeds snellere auto krijgen en uiteindelijk races gaan winnen, terwijl uiteindelijk ook Mercedes zich richting het einde vooraan begon te melden.

Voor Red Bull liep het seizoen uiteindelijk nog wel redelijk af, want Verstappen werd wel gewoon kampioen bij de coureurs dankzij zijn fantastische start van het seizoen. Bij de constructeurs moest het echter McLaren en Ferrari voor zich dulden, terwijl Mercedes in de praktijk ook al dichter in de buurt zat dan de stand doet vermoeden.

Sfeer bij Red Bull en Verstappen slaat om tijdens seizoen 2024

Tijdens het seizoen was het ook te merken dat de sfeer flink omgeslagen was bij zowel Red Bull als het kamp van Verstappen. De jaren voor 2024 was er eigenlijk nooit ruzie of ophef rondom het team, maar alles veranderde toen begin 2024 het nieuws naar buiten kwam dat teambaas Christian Horner werd onderzocht wegens grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk bleek uit het onderzoek, volgens Red Bull in ieder geval, geen reden te zijn om Horner te ontslaan. Vervolgens was er ook twijfel over de toekomst van adviseur Helmut Marko en kwamen de perikelen rondom de machtsstrijd tussen het kamp van Horner en Marko weer bovendrijven.

Daarnaast begonnen ook Max en Jos Verstappen zich door de mindere prestaties van de RB20 in het openbaar steeds meer te laten gelden. Zo was Max Verstappen vaak tijdens raceweekenden niet tevreden over zijn auto en sprak hij vaak over zijn toekomst en een mogelijk pensioen, terwijl hij ook op de baan het steeds vaker met coureurs aan de stok had. Dit was vooral het geval met Lando Norris, waar hij meerdere felle duels zou uitvechten. Jos Verstappen droeg ook zijn steentje bij door vooral kritisch te zijn richting Horner en Red Bull, waarbij ook hij de nadruk erop legde dat Verstappen best eens naar een ander team of raceklasse kan gaan kijken als Red Bull in 2025 en 2026 geen betere auto weet te ontwikkelen.

2025 en 2026 belangrijk voor Red Bull

Door alles wat er in 2024 zowel op als buiten de baan is gebeurd, zullen de seizoenen 2025 en 2026 belangrijk gaan worden voor Red Bull om Verstappen te behouden. In 2025 heeft Red Bull weinig keus: het zal een auto moeten bouwen die Verstappen weer in staat stelt om kampioen te worden. Daar is, afgaande op 2024, nogal wat voor nodig. Een heel seizoen zoals 2024 is verlopen zal het kamp van Verstappen waarschijnlijk niet heel erg kunnen waarderen.

Toch zal Red Bull stiekem liever zich op 2026 willen focussen, omdat dit het eerste jaar van de samenwerking met Ford is en het team voor het eerst in F1 zelf motoren gaat ontwikkelen en gebruiken. Aangezien dit meteen ook al voor twee teams is (Visa Cash App Racing Bulls ook), is er meteen veel werk aan de winkel. Verstappen zal het seizoen 2026 af willen wachten, zodat hij een goed beeld heeft van hoe Red Bull en de concurrentie starten aan het nieuwe tijdperk.

Verleden laat zien: eerste jaar nieuwe tijdperk doorslaggevend

Tijdens de vorige twee nieuwe tijdperken in F1 met nieuwe reglementen, is gebleken dat het team dat in het eerste seizoen van die reglementen meteen voorin zit, ook de jaren daarna voorin te vinden is. Ook is gebleken dat er vaak een team bovenuit steekt. In 2014 was dit Mercedes, in 2022 Red Bull. De vraag is wie dit in 2026 gaan zijn, met vooral Mercedes (vanwege 2014, toen ook nieuwe motorreglementen) en McLaren (gebruiken motoren Mercedes) die worden gezien als favorieten.

Verstappen krijgt in 2026 van dichtbij te zien welk team het nieuwe tijdperk goed gaat beginnen en dus ook de jaren daarna zich goed heeft gepositioneerd. De grootste vraagtekens hangen boven Red Bull, dat dus voor het eerst met eigen motoren gaat rijden. Ferrari en Mercedes hebben hier al tientallen jaren ervaring mee, McLaren rijdt met motoren van Mercedes en Aston Martin gaat samenwerken met Honda. Voor Red Bull en Verstappen wordt 2026 wellicht nog wel belangrijk dan 2025, aangezien dat seizoen - gezien de geschiedenis - gaat bepalen hoe de jaren daarna op sportief vlak gaan verlopen.

Conclusie

Nadat 2022 en 2023 soepel verliepen voor Red Bull, was een terugval richting het einde van het nieuwe tijdperk wel verwacht. Toch is er niet alleen sportieve achteruitgang, maar ook achter de schermen is de ontevredenheid groter geworden en zijn er mensen die de afgelopen jaren een belangrijke rol speelden vertrokken. 2025 en 2026 zullen hierdoor voor Red Bull voelen als seizoenen met extra druk, daar waar zeker voor 2026 die druk wegens de eigen motoren al aanwezig was. Voor het kamp van Verstappen zal 2025 en 2026 in het teken staan van de markt verkennen. Red Bull zal de tijd en kans krijgen om zich te revancheren voor 2024, maar de realiteit is dat het kamp - zo gaf het zelf al vaak toe - ook naar andere teams, raceklassen en zelfs pensioen kijkt.

