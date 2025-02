Max Verstappen tekende in de winterstop na 2021, na het behalen van zijn eerste wereldkampioenschap, een contractverlenging bij Red Bull Racing tot eind 2028. De vraag is of de Nederlander daadwerkelijk blijft of overstapt naar een ander Formule 1-team, als Red Bull bijvoorbeeld de nieuwe reglementen niet onder de knie krijgt. Helmut Marko geeft eerlijk toe dat ze dan Verstappen kunnen kwijtraken.

Verstappen heeft inmiddels vier titels op zak. Na de titanenstrijd met Lewis Hamilton in 2021 was hij oppermachtig in 2022 en 2023. Vorig jaar leek hij die dominantie voort te kunnen zetten met zeven overwinningen in de eerste tien Grands Prix. De beruchte balansproblemen van de RB20 kwamen echter bovendrijven. Verstappen verreed tien races zonder te zegevieren en hij zag Lando Norris dichterbij komen in de puntenstand, maar dankzij een masterclass in de Braziliaanse regen kon hij toch de wereldbeker van 2024 naar zich toe trekken. Red Bull verloor echter het constructeurskampioenschap aan McLaren en zelfs de tweede positie aan Ferrari. Sergio Pérez kwam na Miami niet in de buurt van het podium en werd ontslagen. Liam Lawson neemt dit jaar het stoeltje van 'Checo' over.

Transfer naar Aston Martin?

Tijdens deze winterstop kwamen er berichten naar buiten dat Aston Martin maar liefst een miljard zou hebben aangeboden voor de handtekening van Verstappen. Naar verluidt zou Adrian Newey, een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 die zelf al is overgestapt van Red Bull naar Aston Martin, hebben gezegd: "Zelfs het beste renpaard heeft de beste rijder nodig." Het zou erop kunnen duiden dat hij Verstappen bij Red Bull wil weglokken. Het kamp van de Nederlander heeft volgens F1-Insider gereageerd en "nog geen aanbod hebben ontvangen".

Marko realistisch over toekomst Verstappen

Marko is bij het Duitse platform duidelijk over de toekomst van Verstappen bij de energiedrankfabrikant: "We moeten hem een auto geven waarmee hij zelf kan winnen", vertelde de hoofdadviseur. "Deze kan één of twee tienden langzamer zijn dan de anderen, maar ten opzichte van onze auto van vorig jaar, moet deze het hele seizoen én op elk circuit competitief zijn." Slaagt Red Bull er niet in om een rappe bolide te ontwikkelen, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen in 2026, dan vreest Marko dat we Verstappen bij een ander topteam gaat zien. "Als het ons niet lukt, dan is er geen reden voor Max om bij ons te blijven. Daar moet je realistisch over zijn."

