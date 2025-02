Max Verstappen geeft aan vertrouwen te hebben in Red Bull Racing om competitief te blijven, ook wanneer nieuwe technische reglementen in 2026 hun intrede doen in de Formule 1. Hij heeft nog geen reden om serieus naar andere teams te kijken en geeft aan dat de Red Bull-engineers wel naar hem luisteren, ondanks eerdere kritiek richting de energiedrankfabrikant.

Verstappen begon vorig jaar dominant aan het F1-seizoen met zeven overwinningen in tien Grands Prix, voordat de balansproblemen van de RB20 hem parten begonnen te spelen. Lando Norris kwam steeds dichterbij in de puntenstand, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Verstappen, zeker na de regenrace in Brazilië. Red Bull verloor echter wel de constructeurstitel aan McLaren en zelfs de tweede plaats aan Ferrari, aangezien Sergio Pérez na Miami niet meer in de buurt kwam van het podium. Red Bull hoopt met de RB21 opnieuw goed uit de startblokken te komen dit jaar, maar ook competitief te blijven.

Vinden van het probleem omzetten in een oplossing

"Ik heb heel veel vertrouwen in mijn eigen team. Natuurlijk zal het niet makkelijk worden met de motor om zomaar mee te doen, en ik denk dat dat ook wel logisch is als je het tegen fabrieksteams moet opnemen", zo blikte Verstappen bij Viaplay alvast vooruit op 2026, wanneer Red Bull haar eigen verbrandingsmotor introduceert. Ford zal alleen voor het elektrisch vermogen zorgen. "Ik heb er wel vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn en daardoor ben ik ook niet zoveel bezig met andere teams."

Op de vraag of hij betrokken is bij de ontwikkeling van de auto, antwoordde de Limburger: "Ze laten me natuurlijk wel weten welke stappen ze zetten en je komt ook mensen tegen in de fabriek of naar het circuit toe en ze laten me dan ook op de hoogte, maar uiteraard ben ik niet degene die gaat zeggen: 'Nee, je moet het zo en zo doen'. Daar heb ik natuurlijk geen verstand van." Verstappen gaf tijdens de opkomende problemen vorig jaar aan dat het team niet luisterde naar zijn feedback, maar in het interview met de streamingdienst corrigeert hij zich: "Ik denk wel dat mensen luisterden, maar het was gewoon heel moeilijk om het probleem te vinden. Uiteindelijk hebben we dat wel gevonden, alleen gaat het er dan om hoe je het moet oplossen. Dat is weer een ander verhaal."

