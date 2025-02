Red Bull Racing gaat het Formule 1-seizoen van 2025 in met een nieuwe sponsor. Het heeft namelijk de handen ineen geslagen met Gate.io, een zogeheten cryptocurrency exchange. Het vervangt Bybit dat eind vorig jaar vertrok.

Sinds 2022 was Bybit op de voor- en achtervleugels te zien van Max Verstappen en Sergio Pérez evenals op de zijkant van de wagens naast de cockpit. Het ging om een samenwerking "voor meerdere jaren" waarbij Bybit de rol kreeg van grootste sponsor achter titelpartner Oracle. Het zou om een deal zijn gegaan van 50 miljoen dollar per seizoen, maar de deal kwam vorig jaar ten einde. Een verlies van tientallen miljoenen is natuurlijk een forse financiële tegenslag, maar gelukkig voor Red Bull hebben ze een vervanger kunnen vinden in Gate.io.

Nieuwe partner voor Red Bull én Max

Gate.io is net als Bybit een cryptobeurs. De logo's van het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf zullen vanaf dit jaar te vinden zijn op de achtervleugel, neus en headrest van de Red Bull RB21 evenals op de overalls van Verstappen, Liam Lawson en de pitcrewleden. Gate.io komt ook op de helm te staan van de Nederlandse coureur, zo heeft Red Bull expliciet laten weten in een statement.

"We zijn verheugd om Gate.io bij het team te verwelkomen", vertelt teambaas Christian Horner. "Gate.io is een merk die de passie met Oracle Red Bull Racing heel erg deelt om vooraan te staan als het gaat om technische innovatie."

