Pierre Waché, technisch directeur bij Red Bull Racing, geeft toe dat het team een dilemma heeft voor 2025 tussen het achtervolgen van pure potentie van de RB21 en het vergroten van de zogeheten 'window', oftewel het vergroten van het rijgemak voor Max Verstappen en Liam Lawson.

Na het meest dominante seizoen in de geschiedenis van de Formule 1 in 2023, kende Red Bull een moeizame tweede helft van 2024. Max Verstappen won weliswaar zeven van de eerste tien Grands Prix, maar pakte na Spanje voor tien races geen overwinning meer, terwijl teamgenoot Sergio Pérez regelmatig vocht in het middenveld van de grid. Een van de oorzaken van het afzakken van Red Bull was dat de 'set-up window' van de RB20 erg klein was, wat betekent dat de afstelling van de auto alleen werkte binnen een hele kleine marge. Viel de set-up buiten deze marge, wat vaak het geval was door de verschillende karakteristieken van de vele circuits, dan was de RB20 nergens meer te bekennen, en volgens zowel Verstappen als Pérez zo goed als onbestuurbaar.

Meer potentie of grotere 'window'

Red Bull en Waché zitten dus met een dilemma. Moet men in Milton Keynes op zoek gaan naar de hoogste potentie van de RB21, of de auto juist zo goed mogelijk bestuurbaar maken voor de coureurs, wat de potentie vermindert maar het rendement van Lawson en Verstappen verbetert? “Het belangrijkste is dat je altijd op zoek bent naar manieren om de auto sneller te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat coureurs er het maximale uit kunnen halen," legt Waché uit tegenover Motorsport.com. "In 2023 hebben we bewezen dat onze richting correct was, aangezien we sneller waren dan de anderen. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we toen niet correct waren. Het gaat steeds om een evenwicht vinden tussen de balans van een auto en de algehele potentie ervan. Dat vraagstuk moeten we voor aankomend seizoen zien op te lossen.”

Ieder circuit in de juiste 'window'

Waché is duidelijk van mening dat zijn team altijd op zoek gaat moeten zijn naar de potentie, en niet het vergroten van de 'window'. De cruciale taak is juist om die window te vinden, hoe minuscuul die ook mag zijn elk weekend. “Wat je wil, is dat je voor ieder circuit in het juiste window zit, dus dat je daarop kunt anticiperen. Als je dat kunt bereiken, waarom zou je het window dan nog willen vergroten en de algehele potentie van een auto afvlakken? Je wil de snelste auto in vergelijking met de anderen. Ik zal de algehele potentie niet laten afnemen om het operationeel makkelijker te maken. Je kunt de potentie wel verlagen om coureurs te helpen zodat ze de auto kunnen gebruiken, maar niet om engineers te helpen de auto te gebruiken.”

