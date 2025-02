Max Verstappen wordt er dikwijls van beschuldigd dat hij te hard zou zijn naar zijn team op de radio wanneer een strategie niet werkt of zijn auto niet goed is afgesteld, maar Red Bull Racing-ingenieur en mecanicien Calum Nicholas heeft hier geen boodschap aan.

In 2024 ging het mis tijdens de Grand Prix van Hongarije voor Verstappen. Red Bull had besloten om de Nederlander lang door te laten rijden in zijn eerste stint, wat uiteindelijk niet goed uitpakte. Verstappen gaf zijn team de wind van voren op de radio, eerst voor hoe onbestuurbaar zijn RB20 was, en daarna voor de strategie. Gianpiero Lambiase en Verstappen kregen het aan de stok tijdens de race, en de viervoudig kampioen veroorzaakte kort erna een ongeluk met Lewis Hamilton. Na de race werd Verstappen fel bekritiseerd door de internationale media, maar volgens Nicholas worden dit soort momenten nooit als een belediging opgevat door het team zelf, omdat de medewerkers weten wat de context is en de druk waar de coureur onder staat.

Artikel gaat verder onder video

Ik kan niet geloven dat hij gemeen tegen ons doet

Nicholas werkt al sinds 2015 bij Red Bull Racing, en heeft dus in de afgelopen negen seizoenen te maken gehad met Max Verstappen. De Brit legt uit dat een vurig radiobericht geen schade verricht. "Wanneer we coureurs midden in een race, midden in een gevecht op de radio horen, kan hun taalgebruik kleurrijk zijn," vertelt hij bij TalkSPORT. "Ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat ze echt opereren in een omgeving waarin ze onder grote druk staan. We zitten nooit in de garage en horen die opmerkingen en denken bij onszelf 'oh God, ik kan niet geloven dat hij gemeen tegen ons doet'. Dat is normaal gesproken de aard van de mensen die in de sport werken."

Gerelateerd