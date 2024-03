Marko adviseert Ford zich terug te trekken, Massa sleept F1 en FIA voor de rechter | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Mercedes had het lastig tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië en dat zag teambaas Toto Wolff ook. Volgens hem heeft de W15-bolide een fundamenteel probleem. Vooral in de hogesnelheidsgedeeltes verloor de Mercedes veel tijd ten opzichte van de concurrentie. Al wist Max Verstappen wel in Djedda te winnen, ook hij heeft verbeterpunten over de Red Bull RB20. Carlos Sainz moest de race van afgelopen zaterdag missen vanwege een blindedarmontsteking. Frédéric Vasseur is positief over zijn herstel, maar hij sluit niet uit dat Oliver Bearman ook in Australië weer in actie komt. In de soap rondom Christian Horner is het niet stil gebleven. Zo kwam vandaag het gerucht naar buiten dat de vrouwelijke werkneemster met wie de Red Bull-teambaas vermeend contact had, binnenkort met een eigen officiële verklaring komen. Helmut Marko zou ondertussen Ford hebben geadviseerd zich terug te trekken uit het 2026-project met Red Bull Powertrains. Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone. De Braziliaan eist onder andere een schadevergoeding van 75 tot 175 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Wolff ziet fundamenteel probleem W15: "Al twee jaar zo dat we iets moeten ontdekken"

In gesprek met Motorsport.com zegt Toto Wolff dat Mercedes, dat vierde staat bij de constructeurs achter Red Bull Racing, Ferrari en McLaren, een fundamenteel probleem heeft met het concept van de W15. "Er is iets wat we niet begrijpen. We zijn vrijwel overal snel. We weten dat we een kleinere achtervleugel hebben, we compenseren wat we verliezen in de bochten. Maar het is juist op hoge snelheid waar we alle rondetijd verliezen." Volgens de teambaas kan dit, zeker gezien de circuits die op de kalender staan, niet zo blijven. Wolff denkt niet dat het aan de set-up ligt, maar dat het een probleem is het met concept van de W15. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Mercedes.

Verstappen somt verbeterpunten RB20 op: "Bandendegradatie, balans"

In gesprek met Sky Sports laat Max Verstappen duidelijk merken dat, ondanks de twee ruime overwinningen in 2024, hij zeker nog wel verbeterpunten ziet en altijd alert blijft. "Ik analyseer de race altijd, en dan maakt het niet uit of je nu wint of niet. Er zijn altijd dingen die je beter kunt doen. Ik zal dat ook in de komende dagen weer gaan analyseren, maar ik was natuurlijk heel blij om de race te winnen. Het was best een lange stint op de harde banden (in Djedda), en de bandendegradatie was heel laag. Om de banden in leven te houden, was waarschijnlijk het lastigste. Zeker met de achterblijvers was het gewoon heel lastig aan het einde van de race." Lees hier het hele artikel over wat Verstappen van de Red Bull-bolide vindt.

Vasseur optimistisch over herstel Sainz: "Nemen volgende week een beslissing"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur laat weten dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe lang Carlos Sainz zal moeten herstellen van de geslaagde operatie. De Spanjaard moest afgelopen weekend onder het mes, waardoor hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië miste. Oliver Bearman viel voor hem in. "Het herstel tot nu toe is geweldig. Het feit dat hij vandaag [zaterdag] in staat was te komen om bij het team te zijn, is een goed teken", citeert Autosport.com Vasseur. "Hij vliegt morgen met mij terug en zal een week volledige rust hebben. We zullen een beslissing nemen zodra hij over een week naar Melbourne moet vliegen, maar ik ben optimistisch." Lees hier het hele artikel over het herstel van Sainz.

'Vrouwelijke medewerkster Red Bull komt binnenkort zelf met verklaring tegen Horner'

Het blijft rommelen binnen Red Bull Racing. Een aantal weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat teambaas Christian Horner zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega, waarna er een onafhankelijk onderzoek door Red Bull GmbH naar de Brit werd gestart. De klachten werden verworpen, maar daarmee was de zaak nog niet gedaan. Er lekten foto's uit van vermeende Whatsapp-gesprekken, Jos Verstappen maakte ruzie met Horner, geruchten dat Max Verstappen zou overstappen naar Mercedes kwamen naar boven en Helmut Marko dacht mogelijk geschorst te gaan worden. Inhoudelijk lijkt er nu een nieuw hoofdstuk aanstaande. Het Duitse Motorsport-Total meldt namelijk dat de vrouwelijke medewerksters in kwestie - inmiddels door Red Bull Racing op non-actief gesteld - zelf met een verklaring naar buiten zal komen. Lees hier het hele artikel over de situatie rondom Horner.

'Red Bull-motor voor 2026 schiet ernstig tekort, Marko adviseert Ford zich terug te trekken'

Het Formule 1-team van Red Bull Racing lijkt van het ene in het andere probleem te vallen momenteel. Terwijl de machtsstrijd en de storm rondom Christian Horner nog steeds door het Oostenrijkse kamp razen, speelt er op de achtergrond een ander groot probleem. De krachtbron voor 2026 waar Red Bull momenteel aan werkt zou 'ernstig tekortschieten', zo meldt De Telegraaf. Helmut Marko zou dit volgens de geluiden inmiddels aan Ford hebben laten weten en hen hebben geadviseerd de benen te nemen wat betreft een verdere samenwerking met Red Bull. 'Van Marko wordt ook gezegd dat hij de Amerikaanse partner Ford heeft geadviseerd zich terug te trekken uit het motorenproject met Red Bull, omdat de krachtbron die wordt gebouwd voor 2026 ernstig tekort zou schieten'. Lees hier het hele artikel over Red Bull en Ford.

Massa spant officieel rechtszaak aan tegen F1, FIA en Ecclestone vanwege Crashgate

Na maanden van juridische stappen hebben Felipe Massa en zijn team van advocaten besloten de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone aan te klagen, zo werd bekend via het hooggerechtshof in Londen. Het resultaat van het wereldkampioenschap van 2008 wordt in twijfel getrokken evenals waarom de resultaten van de Grand Prix van Singapore niet zijn geschrapt. Massa vindt dat hij in die race de wereldtitel heeft verloren, omdat hij tijdens een pitstop wegreed met de brandstofslang en daarbij kostbare posities verloor, en hij moest die pitstop maken, omdat een opzettelijke crash van Nelson Piquet Jr. had gezorgd voor een Safety Car. Volgens Globo eist Massa een schadevergoeding van 64 tot 150 miljoen Britse pond (75 tot 175 miljoen euro) en daarbij wil hij dat de FIA toegeeft haar eigen reglementen te hebben overtreden door de crash van Piquet niet te onderzoeken. Lees hier het hele artikel over de rechtszaak van Massa rondom Crashgate.

Gerelateerd