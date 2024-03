Een nieuw hoofdstuk in de soap rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt aanstaande. Het Duitse Motorsport-Total meldt dat de vrouwelijke medewerkster die de Brit beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, de aankomende dagen zelf met een verklaring naar buiten zal komen.

Het blijft rommelen binnen Red Bull Racing. Een aantal weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, waarna er een onafhankelijk onderzoek door Red Bull GmbH naar de Brit werd gestart. De klachten werden verworpen, maar daarmee was de kous niet af. Een dag na de conclusie van het onderzoek werd er een anonieme mail in de paddock rondgestuurd, met het vermeende bewijs van het grensoverschrijdende gedrag van Horner.

Onrust binnen Red Bull Racing

Alhoewel er sindsdien inhoudelijk over de zaak vrijwel niets nieuws naar buiten is gekomen, is de situatie binnen Red Bull Racing er niet beter op geworden. Jos Verstappen sprak openlijk uit dat hij vindt dat Horner moet vertrekken, waardoor ook Max Verstappen in de media gedwongen werd een kant te kiezen. Daarnaast vertelde Red Bull-topman Helmut Marko dat hij mogelijk wordt geschorst door het team, omdat er naar verluidt wordt gedacht dat hij het vermeende bewijs heeft gelekt. Verstappen junior liet op zijn beurt weer weten dat hij niet weet hoe hij verder zou moeten bij Red Bull Racing, als Marko moet vertrekken.

'Vrouw in kwestie komt met verklaring'

Inhoudelijk lijkt er nu een nieuw hoofdstuk aanstaande. Het Duitse Motorsport-Total meldt namelijk dat de vrouwelijke medewerksters in kwestie - inmiddels door Red Bull Racing op non-actief gesteld - zelf met een verklaring naar buiten zal komen: "Naar verluidt bereidt ze voor volgende week een verklaring voor om haar eigen standpunt naar buiten te brengen, als tegengewicht voor Horners uitlatingen, die zij misleidend noemt", leest het onder andere.

