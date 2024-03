Mercedes-teambaas Toto Wolff moet toegeven dat er iets 'fundamenteel' mis is met de W15, waardoor het team weer in dezelfde situatie zit als in 2022 en 2023 met de W13 en W14. Ook toen was het team zoekende naar het juiste concept.

In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat Mercedes, dat vierde staat bij de constructeurs achter Red Bull Racing, Ferrari en McLaren, een fundamenteel probleem heeft met het concept van de W15. "Er is iets wat we niet begrijpen. We zijn vrijwel overal snel. We weten dat we een kleinere achtervleugel hebben, we compenseren wat we verliezen in de bochten. Maar het is juist op hoge snelheid waar we alle rondetijd verliezen."

Groter probleem dan alleen de set-up

Volgens Wolff kan dit, zeker gezien de circuits die op de kalender staan, niet zo blijven. De Oostenrijker denkt niet dat het aan de set-up ligt, maar dat het een probleem is het met concept van de W15. "Ik denk dat dat een groot probleem is. Je kunt hier (Djedda) maar zoveel afstellen. Onze simulaties wijzen ons in een bepaalde richting en dit is het soort set-up dat we dan kiezen, waarbij je de juiste achtervleugel plaatst. Ik denk dat je een paar tienden wint of niet als je de set-up goed of fout hebt, maar er is geen enorme corridor in prestaties. Het is meer iets fundamenteels, dat we geloven dat de snelheid er moet zijn. We meten de downforce, maar we vinden het niet terug in de rondetijd."

Al twee jaar zoekende

Onder meer Lewis Hamilton heeft ook dit seizoen alweer vaak aangegeven zich niet comfortabel te voelen in de auto, zeker niet zoals George Russell dat wel voelt. Wolff erkent dat dit het derde seizoen op rij is dat het team het concept van de auto niet juist heeft gekregen, maar hoopt dat er in 2024 wel een oplossing gevonden kan worden. "Het is al twee jaar zo dat er iets is dat we moeten ontdekken en dat is het ding dat we moeten ontgrendelen. We moeten gewoon aan de slag. Het is geen gebrek aan proberen. We hebben zo hard ons best gedaan en we gaan het nu de komende week massaal proberen, met meer gegevens om het te begrijpen. We komen sterk terug naar Melbourne. We zijn op een missie. En ik ben er 100% zeker van dat we die prestatiekloof gaan dichten."

