Felipe Massa heeft de Formule 1, de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en Bernie Ecclestone voor de rechter gesleept. De voormalig Ferrari-coureur wil een enorme schadevergoeding en een erkenning van schuld, nadat hij de wereldtitel misliep in 2008 vanwege Crashgate.

Tijdens de Grand Prix van Singapore van dat jaar crashte Nelson Piquet Jr. in de veertiende ronde, net nadat teamgenoot Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Piquet had zijn Renault expres in de muur gezet, in opdracht van teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds. Op die manier kon Alonso op strategie de race te winnen. Massa nam tijdens die pitstop de brandstofslang mee en verloor daardoor kostbare posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de Ferrari-coureur het kampioenschap op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Lewis Hamilton. Het was echter de Brit die dat seizoen de titel binnensleepte na een knotsgekke Braziliaanse Grand Prix, met één puntje voorsprong.

Brieven en preservation notice

Vanwege bepaalde uitspraken van Ecclestone in een interview begin 2023, is Massa te weten gekomen dat de voormalig commercieel magnaat en de inmiddels overleden oud-FIA-president Max Mosley al van Crashgate afwisten vóór het einde van kalenderjaar 2008. Daarom is de Braziliaan nu opzoek naar compensatie. Afgelopen augustus werden er brieven geschreven naar de Formule 1 en de FIA in de hoop het schandaal buiten rechtszaken op te lossen. Vervolgens ontvingen de koningsklasse en de internationale autosportbond, maar ook Renault (tegenwoordig Alpine), Ferrari, Briatore, Symonds, voormalig sportief directeur van Renault Steve Nielsen, en de ING, de toenmalige hoofdsponsor van het Franse team, een zogeheten 'preservation notice' van de advocaten van Massa. Dat is het verzoek om documenten niet te versnipperen of aan te passen.

Officiële rechtszaak

Na maanden van juridische stappen hebben Massa en zijn team van advocaten besloten F1, de FIA en Ecclestone aan te klagen, zo werd bekend via het hooggerechtshof in Londen. Het resultaat van het wereldkampioenschap van 2008 wordt in twijfel getrokken evenals waarom de resultaten van de Grand Prix van Singapore niet zijn geschrapt. Volgens Globo eist Massa een schadevergoeding van 64 tot 150 miljoen Britse pond (75 tot 175 miljoen euro) en daarbij wil hij dat de FIA toegeeft haar eigen reglementen te hebben overtreden door de crash van Piquet niet te onderzoeken. Het is niet bekend of Hamilton zijn titel van 2008 kan kwijtraken.

Wil je meer weten over Crashgate? Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

