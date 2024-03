Ferrari lijkt, net zoals Mercedes, de situatie rondom de crisis bij Red Bull Racing goed in de gaten te houden. Het Italiaanse team zou echter niet kijken naar de coureurs, maar drie kopstukken binnen de organisatie van de regerend wereldkampioen op het oog hebben.

Dit weet La Gazzetta dello Sport te melden. Het zou gaan om drie mensen van de aerodynamische afdeling. David Morgan, On-track Aerodynamic Development Manager, Ben Waterhouse, Head of Performance en Alessandro Germani, head Aerodynamic Development zouden de drie werknemers zijn die op de interesse van Ferrari kunnen rekenen. Het team zou haar kans schoon zien nu de situatie bij Red Bull nogal onzeker is.

Drie werknemers Red Bull

De Brit Morgan werkte eerst bij Williams en is nu inmiddels al zes jaar werkzaam bij Red Bull Racing. Morgan is een belangrijk onderdeel geweest van het succes dat Max Verstappen had in de RB18, RB19 en nu heeft in de RB20. Dit kan ook van Waterhouse, tevens een Brit, gezegd worden. Morgan en Waterhouse nemen vooral belangrijke beslissingen omtrent de aerodynamica van de auto en de overdracht naar de RB20 en de prestaties op de baan. De Italiaan Germani werkt inmiddels negen jaar bij Red Bull Racing en heeft de dominante periode van Sebastian Vettel bij het Oostenrijkse team dus net niet meegemaakt. Germani geeft leiding aan de ontwikkeling van de aerodynamica van de auto van Red Bull.

Onzekerheid Red Bull

Sinds begin februari rommelt het binnen Red Bull dankzij de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Red Bull deed een onafhankelijk onderzoek, waar de woensdag voor het eerste raceweekend in Bahrein uitkwam dat de Brit kon aanblijven. Er was kritiek op de transparantie van het statement, maar de donderdag daarna begon de hele situatie omtrent de anonieme mail met daarin vermeend bewijs tegen Horner die naar de FIA, teambazen en journalisten was gestuurd. Nog steeds is niet bekend of de foto's echt zijn en wie ze verstuurd heeft, maar Jos Verstappen liet al merken klaar te zijn met de situatie en Horner het liefst te zien vertrekken, zodat de rust terug kan keren binnen Red Bull. Afgelopen weekend in Saoedi-Arabië was het ineens Helmut Marko die onder vuur lag, waarbij er zelfs geruchten waren dat hij het lek zou zijn. Na een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff werd duidelijk dat, ondanks dat Marko er zelf aan twijfelde, de Oostenrijker gewoon zijn werk kon blijven doen en niet geschorst werd.

Ook de onzekerheid over de toekomst van Verstappen bij het team is toegenomen. Verstappen zou een clausule in zijn contract hebben dat hij kan vertrekken bij een eventueel vertrek van Marko, iets wat voor nu dus niet lijkt te gebeuren. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, liet in Djedda een paar keer doorschemeren dat hij wel oren heeft naar een overstap van Verstappen, terwijl Horner aangaf dat zelfs Verstappen 'niet boven het team staat'. Voor nu lijkt iedereen te blijven, maar de geruchten doen in ieder geval vermoeden dat het achter de schermen behoorlijk rommelt binnen Red Bull en de concurrentie er bovenop zit.

