Max Verstappen liet in Saoedi-Arabië optekenen dat als Helmut Marko moet vertrekken bij Red Bull Racing, hijzelf mogelijk ook zijn concessies trekt. Na afloop van de race in Djedda wordt de Nederlander gevraagd deze uitspraak wat verder toe te lichten.

De storm binnen Red Bull Racing is nog altijd niet uitgeraasd. De berichten dat teambaas Christian Horner binnenkort moet vertrekken vanwege de soap rondom zijn persoon die is ontstaan vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, volgen elkaar in hoog tempo op. Zo meldde Duitse media afgelopen weekend dat Horner alleen nog de Thaise aandeelhouders achter zich had staan, maar dat deze inmiddels ook de voorkeur zouden geven aan een vertrek van de Brit. Een woordvoerder van Red Bull Racing liet vervolgens weten dat deze berichtgeving niet klopte.

Interne storm Red Bull Racing

Maar ook intern rommelt het. Zo werd de afgelopen dagen bericht dat Red Bull-topman Helmut Marko mogelijk het vermeende bewijs tegen Horner gelekt zou hebben, waarna de Oostenrijker zelf op liet tekenen dat hij vanwege deze verdenking mogelijk geschort zou worden door het team. Max Verstappen sprak vervolgens openlijk zijn steun uit aan de man uit Graz: "De optie dat hij weggaat, zie ik niet zitten", klonk het onder andere. "Of het dan duidelijk is wat er gebeurt? Ja. Ik heb altijd gezegd dat Helmut erbij moet blijven. Zonder hem kan ik niet doorgaan."

Verstappen licht zijn woorden toe

Na afloop van de race in Saoedi-Arabië werd Verstappen gevraagd deze opmerking wat verder toe te lichten. De Nederlander bleef nu echter wat meer op de vlakte: "Ik heb altijd gezegd dat het meest belangrijke is dat we samenwerken als team en dat iedereen de vrede bewaard", klinkt het. "En ik denk dat we het daar binnen het team allemaal mee eens zijn. Dus hopelijk zal dat vanaf nu ook zo zijn. Iedereen probeert zich op hetzelfde te focussen,"

De 26-jarige coureur vervolgt: "Ik denk dat het positieve van dit alles is, dat het onze performance niet beïnvloed heeft. Het is dus een sterk team. Ook mentaal. Niet alleen als je kijkt naar de coureurs, maar ook de monteurs en engineers. Iedereen is hier om zijn of haar werk te doen. En ik denk dat iedereen, zelfs als er dingen spelen of wat dan ook, gefocust is op hun werk. Zoals het hoort."

