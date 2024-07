De Formule 1 is gearriveerd in de Ardennen voor de Grand Prix van België. Deze wordt verreden op het Circuit de Spa-Francorchamps, een van de meest legendarische circuits op de F1-kalender. De FIA heeft in aanloop naar het raceweekend een aanpassing doorgevoerd aan een van de DRS-zones.

De eerste autorace op Spa-Francorchamps werd 102 jaar geleden verreden. De 24 Uur van Spa vierde een paar weken geleden haar honderdste verjaardag en de eerste Grand Prix van België werd een jaar daarop in 1925 georganiseerd. Het circuit stond van 1950 tot en met 1970 bijna ieder seizoen op de kalender, maar werd vervangen door Nivelles-Baulers en Zolder uit veiligheidsoverwegingen. Om de koningsklasse weer naar Spa te krijgen, werd besloten de baan een make-over te geven en de lengte van de lay-out terug te halen van 14 naar 7 kilometer. De laatste jaren wordt er hard gewerkt om de infrastructuur en de veiligheid op orde te houden om de toekomst van de Belgische Grand Prix in de Formule 1 te garanderen.

DRS-zone ingekort

Het ronderecord van Valtteri Bottas, een 1:46.286 uit 2018, kan mogelijk verbroken worden dit weekend. Midden juni werd het circuit tussen bochten 17 en 2 (van Blanchimont tot en met Eau Rouge), bochten 4 en 8 (van Kemmel tot en met Bruxelles) en bochten 14 en 15 (de Pif-Paf) opnieuw geasfalteerd. De GT3-deelnemers in de 24 Uur van Spa liepen maar liefst drie seconden per ronde harder en de coureurs waren daar erg enthousiast over. Zo liet Mercedes-AMG-coureur Daniel Morad weten dat Spa "van een A-tier naar S-tier is gegaan".

De nieuwe asfaltlaag is voor de Formule 1 echter niet de enige aanpassing van het circuit ten opzichte van de Grand Prix van België van vorig jaar. Eén van de DRS-zones is namelijk ingekort. De DRS-detectie voor de laatste chicane en de DRS-zone op het start-finishgedeelte zijn niet verplaatst. Ook de DRS-detectie voor Eau Rouge ligt nog steeds op dezelfde plek, 240 meter voor de bocht. De DRS-zone op het rechte stuk Kemmel die bij dit detectiepunt hoort, is echter wel veranderd. Deze is 75 meter korter geworden en begint net na de rechterknik in plaats van net ervoor. Er is al vaker over geklaagd, niet alleen door de coureurs maar ook door de fans, dat de DRS hier te sterk is en het lijkt erop dat de FIA naar de kritiek heeft geluisterd.

