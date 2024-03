Het Formule 1-seizoen is afgelopen weekend afgetrapt in Bahrein, maar even bijkomen zit er voor de coureurs en teamleden niet in. Aanstaande zaterdag staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.

Het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië vormt ook dit jaar het decor voor de tweede Formule 1-race van het seizoen. De razendsnelle baan voert de coureurs door de straten van de grootste stad van de provincie Mekka. Het circuit telt in totaal 6.174 kilometer asfalt en maar liefst 27 bochten. De race wordt verreden over 50 ronden, en het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2021 in 1.30.734 het circuit rond. De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd voor het eerst in 2021 verreden. Hamilton won de eerste editie, Max Verstappen de tweede en Sergio Pérez de meest recente.

Weerbericht Grand Prix van Saoedi-Arabië

Djedda wordt gekenmerkt door warme, relatief droge winters, en zeer warme en droge zomers. Het is dan ook geen grote verrassing dat het raceweekend in Saoedi-Arabië vooralsnog onder droge omstandigheden verreden lijkt te gaan worden. Op alle drie de dagen wordt er een temperatuur van ruim 30 graden Celsius verwacht. Voor de coureurs belooft het - ook gezien de luchtvochtigheid - dan ook een uitdagend weekend te worden. Bekijk de volledige weersvoorspellingen hieronder.

Het belooft een warm raceweekend in Saoedi-Arabië te worden. #F1 pic.twitter.com/XzGKLrkJJv — GPFans NL (@GPFansNL) March 5, 2024

