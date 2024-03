Marko: 'Als Pérez niet vermorzeld wordt door Verstappen, is dat een prestatie op zich'

Helmut Marko is tevreden over het optreden van Sergio Pérez in Bahrein. De Mexicaan werd volgens de Red Bull-topman niet vermorzeld door teammaat Max Verstappen, en dat is "een prestatie op zich."

Red Bull Racing is uitstekend aan het Formule 1-seizoen van 2024 begonnen. Waar het tijdens de vrije trainingen in Bahrein nog even de vraag leek of de Oostenrijkse formatie haar zaakjes net zo goed op orde had als een jaar eerder, bleek tijdens de Grand Prix dat de RB20, in de juiste handen, net als zijn voorganger een raket is. Max Verstappen reed van begin tot eind aan de leiding, terwijl teammaat Sergio Pérez als tweede over de streep kwam.

Prestatie op zich

De Mexicaan keek tegen een achterstand van ruim 22 seconden op de Nederlander aan, maar volgens Helmut Marko moeten de twee dan ook niet met elkaar vergeleken worden. "Max was afgelopen weekend zoals altijd weer een klasse apart", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Sergio heeft Max als teamgenoot, dus als hij niet vermorzeld wordt door Max, dan is dat eigenlijk al een prestatie op zich." De Mexicaan begon als vijfde aan de race, Verstappen startte vanaf P1.

Een andere klasse

De Oostenrijker liet eerder al weten dat Pérez sowieso niet langs de lat van de drievoudig wereldkampioen moet worden gelegd: "Max zit gewoon in een hele andere klasse, maar Sergio heeft wel een heel goede race gereden", klonk het direct na afloop van de race. "Je moet niet vergeten dat hij aan het begin vastzat achter de Mercedessen en Ferrari. Toen hij in de vrije lucht kwam, had hij een uitstekend tempo."

