Vincent Bruins

Donderdag 19 oktober 2023 23:53

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog een nachtje slapen en dan is het zover: het raceweekend in Austin gaat van start. Daniel Ricciardo zal voor het eerst sinds Zandvoort weer achter het stuur kruipen van zijn AlphaTauri en vertelt in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten over zijn herstel. Max Verstappen gaat op jacht naar een recordevenarende vijftiende overwinning van het seizoen. De president van de FIA legt uit dat het niet juist zou zijn om zulk succes af te straffen. Verstappen zelf is naar verluidt nu ook bezig met het gerommel binnen Red Bull. Er zou namelijk een machtsstrijd gaande zijn tussen Helmut Marko en Christian Horner. Laatstgenoemde laat zich in ieder geval wel positief uit over Sergio Pérez die goed voorbereid naar Texas is gegaan. Verder heeft de FIA een regelwijzing aangekondigd met betrekking tot boetes.

Artikel gaat verder onder video

Ben Sulayem over regels tegen dominantie Verstappen: "Niet juist om succes af te straffen"

Ook de FIA zit met de huidige dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in de maag, maar volgens Mohammed Ben Sulayem is het bedenken van regels om de dominantie te verminderen lastig en tevens oneerlijk. "Het is al zo vaak gebeurd: kijk maar naar Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hoe stop je het? Het is een beetje hard en niet juist om succes af te straffen. Ik bedoel, ik sta open voor suggesties als jullie denken dat er een manier is om eerlijk en democratisch te zijn en niet alleen Max en zijn team of een ander team te straffen. We zijn hier echt een en al oor. Maar er is geen manier waarop de FIA succes zal bestraffen," legde de president uit tegenover Motorsport.com. Meer lezen? Klik hier!

Horner: 'Pérez zat drie dagen in de simulator, dat had hij nog nooit gedaan'

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft onthuld dat Sergio Pérez doordeweeks drie dagen in de simulator doorbracht om terug in vorm te komen en richting de Grand Prix van de Verenigde Staten een goede voorbereiding te draaien. "Sergio heeft overuren gedraaid om zijn seizoen weer op de rails te krijgen. Hij heeft afgelopen week drie dagen doorgebracht in de simulator, dat is iets wat hij nog nooit eerder heeft gedaan in zijn loopbaan. We hebben drie dagen uitgetrokken om hem te helpen om de problemen op te lossen die hij in Qatar en Japan had. Ik denk dat hij goede progressie heeft geboekt, dus hopelijk komt het dit weekend goed. Hij geeft alles wat hij heeft en dat is heel belangrijk," vertelde de Brit tegenover The Mirror. Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo gaat in op 'langer en pijnlijker' herstel: "Maar ik ben dan ook een beetje een watje"

Daniel Ricciardo maakt zijn rentree in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend. Hij moest maar liefst vijf races missen, nadat hij een breuk in zijn middenhandsbeentje opliep tijdens de vrije training in Zandvoort. "Het was zwaarder dan ik dacht, maar ik ben ook een beetje een watje," legde de goedlachse Australiër uit over zijn herstel. "Toen het ongeluk gebeurde en we wisten welk bot gebroken was, maakte men zich er niet echt zorgen over, als in 'Het is een relatief makkelijke om te herstellen'. Maar toen de operatie in Spanje was geweest en we verdere checks hadden laten doen, bleek de breuk een stuk erger te zijn dan eerst gedacht. Daarom heeft het herstel ook langer geduurd en was het voor mijzelf waarschijnlijk ook behoorlijk wat pijnlijker." Meer lezen? Klik hier!

OOK INTERESSANT: Formule E-wereldkampioenschap maakt kalender voor tiende seizoen bekend

Red Bull Racing presenteert livery voor Grand Prix in de Verenigde Staten

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft het kleurenschema van de RB19 in de Verenigde Staten onthuld. Red Bull Racing wil voor de drie races in de VS een iets ander ontwerp van de auto laten zien. Het heeft hiervoor de hulp ingeschakeld van de fans. Die mochten ontwerpen aanleveren en uiteindelijk is het design van Franco Cavallone gekozen. De 39-jarige Argentijn heeft een kleurenschema bedacht dat geïnspireerd is op de Lone Star-vlag van Texas. Cavallone zal dit weekend dan ook als gast van Red Bull Racing aanwezig zijn tijdens het Grand Prix-weekend op Circuit of the Americas. Meer lezen? Klik hier!

FIA verhoogt maximale boete in de Formule 1: van 250.000 euro naar 1.000.000 euro

De FIA heeft vandaag de uitkomsten van de derde vergadering van het jaar van de World Motor Sport Council (WMSC) bekendgemaakt. Opvallend is dat de maximaal op te leggen boetes die stewards op kunnen leggen in kampioenschappen die onder de FIA vallen, zijn verhoogd. Dit bedrag lag in alle klassen op 250.000 dollar en is de laatste twaalf jaar ongewijzigd gebleven, maar volgens de FIA "voldoet dit niet langer aan de hedendaagse behoeften van de motorsport." In de Formule 1 mogen stewards nu maximaal een boete van 1.000.000 euro opleggen, een verviervoudig dus. In alle andere wereldkampioenschappen van de FIA is het bedrag verhoogd naar 750.000 euro. Voor alle overige kampioenschappen, cups, trophies, challenges en series geldt een maximum van 500.000 euro. Meer lezen? Klik hier!

'Verstappen geeft absolute steun aan Marko in rel binnen Red Bull Racing'

Het zou rommelen binnen Red Bull Racing volgens de geruchten die vorig weekend naar buiten kwamen. Naar verluidt is er machtsstrijd gaande tussen Christian Horner en Helmut Marko. Volgens De Telegraaf krijgt laatstgenoemde de absolute steun van Max Verstappen en dat zou Horner ook weten. Verstappen moet het net als Marko niet zo hebben van de politiek en in dat opzicht lijken ze dus ook een beetje op elkaar. Marko kennen we als iemand die rechtdoorzee is en niet echt lijkt te geven om hoe er met PR of nieuws eigenlijk moet worden omgegaan. De Oostenrijker zegt in de media dus gewoon waar het op staat, of Red Bull daar nou klaar voor is of niet. Verstappen zou ook wel van die aanpak houden en zijn steun gaat dus uit naar de hoofdadviseur. Meer lezen? Klik hier!