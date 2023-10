Red Bull Racing presenteert livery voor Grand Prix in de Verenigde Staten

Remy Ramjiawan

Donderdag 19 oktober 2023 08:38 - Laatste update: 09:43

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft het kleurenschema van de RB19 in de Verenigde Staten onthuld. Het Oostenrijkse team wil voor de drie races in de VS een iets ander ontwerp van de auto laten zien.

Red Bull heeft hiervoor de hulp ingeschakeld van de fans. Die mochten ontwerpen aanleveren en uiteindelijk is het design van Franco Cavallone gekozen. De 39-jarige Argentijn heeft een kleurenschema bedacht dat geïnspireerd is op de Lone Star-vlag van Texas. Cavallone zal dit weekend dan ook als gast van Red Bull Racing aanwezig zijn tijdens het Grand Prix-weekend.

Artikel gaat verder onder video

Texaanse kleuren

Teambaas Christian Horner is blij met de tijdelijke kleuren, vooral omdat het een ontwerp van de fans betreft. "Ik vind dat Franco uitstekend werk heeft geleverd en de auto ziet er fantastisch uit met de Texaanse kleuren en cultuur. Het gebeurt niet elke dag dat we een eenmalige livery uitbrengen, dus het is nog specialer dat hij is ontworpen door onze fans", zo vertelt hij bij RaceFans.