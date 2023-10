Vincent Bruins

Donderdag 19 oktober 2023 23:03

Daniel Ricciardo maakt zijn rentree in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend. Hij moest maar liefst vijf races missen, vanwege een blessure die hij opliep in Zandvoort.

De goedlachse Australiër was de vervanger van Nyck de Vries sinds de wedstrijd op de Hungaroring. In de vrije training voor de Dutch Grand Prix brak hij zijn middenhandsbeentje bij een crash in de Hugenholtzbocht. Scuderia AlphaTauri schakelde Red Bull-reservecoureur Liam Lawson in. De Nieuw-Zeelander maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport en reed de sterren van de hemel. Hij versloeg teamgenoot Yuki Tsunoda in vier van de vijf Grands Prix en zijn negende plaats in Singapore is het beste resultaat van AlphaTauri dit seizoen tot nu toe. Ricciardo is nu hersteld van de botbreuk en zal dus op Circuit of the Americas in Austin, Texas weer achter het stuur kruipen.

Beetje een watje

"Het was zwaarder dan ik dacht, maar ik ben ook een beetje een watje," legde de 34-jarige uit Perth tijdens de persconferenties uit. "Toen het ongeluk gebeurde en we wisten welk bot gebroken was, maakte men zich er niet echt zorgen over, als in 'Het is een relatief makkelijke om te herstellen'. Maar toen de operatie in Spanje was geweest en we verdere checks hadden laten doen, bleek de breuk een stuk erger te zijn dan eerst gedacht. Daarom heeft het herstel ook langer geduurd en was het voor mijzelf waarschijnlijk ook behoorlijk wat pijnlijker."

Competitiever vergeleken met laatste keer

"Ik was in Singapore waar ze met behoorlijk grote upgrades kwamen," ging Ricciardo in op de veranderingen die ondertussen zijn aangebracht op de AT04-bolide. "Dat was een positief weekend voor het team, dus dat was goed en de coureurs zeiden ook dat ze goede verschillen voelden. Ik verwacht een auto die wat competitiever zal zijn vergeleken met de laatste keer dat ik er in zat. Maar goed, het gaat pas de derde race zijn die ik dit jaar doe, dus ik ben nog een beetje een nieuweling voor dit seizoen. Echter, ik ga dat niet als excuus gebruiken, maar alles voelt nog een beetje nieuw voor mij."