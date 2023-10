Vincent Bruins

Donderdag 19 oktober 2023 21:21

De Grand Prix van de Verenigde Staten staat voor de deur. De voorbereidingen voor het Formule 1-evenement op Circuit of the Americas zijn dan ook in volle gang, al blijken deze niet geheel soepel te verlopen.

De baan in de Texaanse hoofdstad Austin zal voor de elfde keer gastheer zijn van de koningsklasse van de autosport. Lewis Hamilton won de eerste editie in 2012 voor McLaren en zou hier drie jaar later het wereldkampioenschap van 2015 veiligstellen met een overwinning voor Mercedes. Ook een bijzonder moment op Circuit of the Americas was toen Kimi Räikkönen zijn allerlaatste overwinning pakte in 2018 met Ferrari. De laatste twee wedstrijden werden gewonnen door Max Verstappen. Dit weekend hoopt de Nederlander natuurlijk een recordevenarende zege binnen te slepen.

Artikel gaat verder onder video

Drugovich in plaats van Stroll?

Een monteur van Campos Racing, die in Austin aanwezig is vanwege de F1 Academy, zag iets opvallends op weg naar het circuit. Felipe Drugovich stond namelijk op een banner van alle coureurs. En wie miste er? Lance Stroll. Normaal gesproken worden dit soort portretfoto's niet van reservecoureurs gemaakt, maar Drugovich viel bij Aston Martin in tijdens de wintertests in Bahrein, en dus heeft de Braziliaan wel zo'n foto. De organisatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten lijkt even niet goed gekeken te hebben wie de teamgenoot van Fernando Alonso is. De organisatie heeft de fout echter ontdekt en past het aan, zodat ook Stroll bij de andere negentien coureurs staat.

Looks like they've seen my previous tweet 😬.



F1 is taking down Drugovich's part of the poster, so it probably was just a mistake.#USGP #f1 #Formula1 https://t.co/eRGiHbeoRX pic.twitter.com/koZzOgcThj — Valero (@ValeroRacing) October 18, 2023

OOK INTERESSANT: Schumacher maakt eerste kilometers in nieuwe LMDh-bolide van Alpine

Ricc(i)ardo keert terug

Daniel Ricciardo is sinds de Hongaarse Grand Prix de vervanger van Nyck de Vries bij Scuderia AlphaTauri, maar al gauw moest hij vanaf de zijlijn toekijken. De goedlachse Australiër brak namelijk zijn middenhandsbeentje tijdens de vrije training voor de race op Zandvoort. Liam Lawson viel voor vijf Grands Prix in, maar nu is Ricciardo weer terug. Of moeten we zeggen 'Riccardo'. Zijn naam op de banner boven de pitbox van AlphaTauri was namelijk verkeerd gespeld door de organisatie.