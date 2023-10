Vincent Bruins

Het zou rommelen binnen Red Bull Racing volgens de geruchten die vorig weekend naar buiten kwamen. Naar verluidt is er machtsstrijd gaande tussen Christian Horner en Helmut Marko. Max Verstappen zou zijn absolute steun geven aan laatstgenoemde topman.

Een van de grootste Braziliaanse mediaplatformen, Globo, meldde dat de positie van hoofdadviseur Marko onder druk zou staan en dat er een vergadering zou komen over de toekomst van de Oostenrijker. De machtsstrijd tussen hem en Horner zou ontstaan zijn na het overlijden van Red Bull-medeoprichter Dietrich Mateschitz. Waar de teambaas steun kan verwachten van de aandeelhouders uit Thailand, wordt Marko naar verluidt juist gesteund door Oliver Mintzlaff, de opvolger van Mateschitz.

Horner en Marko reageren

Marko lijkt niet van plan te zijn zomaar zijn positie als hoofdadviseur op te geven. Op de vraag van oe24 hoe hij het nu maakt na al die berichten, antwoordde hij: "Goed, in tegenstelling tot veel veronderstellingen. Ik moet de doemdenkers helaas teleurstellen. Er is geen top [vergadering] deze week. Ik heb een contract tot eind volgend jaar. Wanneer en hoe ik stop, wanneer het voorbij is, is aan mij om te beslissen en niet aan bijvoorbeeld de heer Horner." Laatstgenoemde laat weten Marko niet te zien willen vertrekken, maar meningsverschillen ontkent hij ook niet: "Zonder Helmut zou ik ook niet in mijn huidige positie zitten. Hij heeft jonge coureurs de kans gegeven en dat heeft hij bij mij ook gedaan," aldus Horner tegenover Mirror Sport. "We hebben altijd een zeer sterke en open relatie gehad. Natuurlijk zijn er af en toe dingen waarover we van mening verschillen, maar ik denk dat dat gezond is. Voor Helmut is het nu wel iets anders dan vroeger, sinds het overlijden van zijn vriend en collega Dietrich Mateschitz, maar hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team. Er is absoluut geen intentie of wens van mij, of van iemand binnen het team, om dat te veranderen."

Verstappen steunt Marko

Verstappen kreeg halverwege het Formule 3-seizoen van 2014 een telefoontje van Marko over de mogelijkheid om voor Red Bull te tekenen als juniorrijder om dan in 2015 zijn debuut te maken in de Formule 1. Sindsdien hebben de twee een hechte relatie. Volgens De Telegraaf krijgt de hoofdadviseur dan ook de absolute steun van Verstappen en dat zouden Horner en Mintzlaff ook weten. Verstappen moet het net als Marko niet zo hebben van de politiek en in dat opzicht lijken ze dus ook een beetje op elkaar. Marko kennen we als iemand die rechtdoorzee is en niet echt lijkt te geven om hoe er met PR of nieuws eigenlijk moet worden omgegaan. De Oostenrijker zegt in de media dus gewoon waar het op staat, of Red Bull daar nou klaar voor is of niet. Verstappen zou ook wel van die aanpak houden en zijn steun gaat dus uit naar de hoofdadviseur. Naar verluidt heerst er ook wat spanning tussen Marko en Horner met betrekking tot Daniel Ricciardo die mogelijk naar voren wordt geschoven, als Red Bull besluit Sergio Pérez te vervangen. Marko is namelijk niet echt fan van de goedlachse Australiër, maar Horner zou dat wel zijn.