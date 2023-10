Lars Leeftink

Donderdag 19 oktober 2023 16:45 - Laatste update: 16:49

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, onthulde dat Sergio Pérez doordeweeks drie dagen in de simulator heeft doorgebracht om terug in vorm te komen en richting de Grand Prix van de Verenigde Staten een goede voorbereiding te draaien.

Het is geen geheim dat de Mexicaan één van de moeilijkste periodes van zijn carrière doormaakt en in de laatste paar races heel weinig punten scoort. Hoewel hij een contract heeft tot eind volgend jaar, zijn er veel twijfels en geruchten over zijn toekomst bij het team dat de afgelopen twee seizoenen gedomineerd heeft. De prestaties van Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson hebben deze drie coureurs tot kandidaat gemaakt om de Mexicaan volgend jaar of in 2025 te vervangen.

Toekomst Pérez

Het Oostenrijkse team heeft via zowel Helmut Marko als Horner al ontkend dat er een ultimatum is voor Pérez, maar het is een feit dat het verlies van de tweede plaats in het wereldkampioenschap de toekomst van de Mexicaan bij Red Bull in gevaar kan brengen en de geruchten tevens aanwezig blijven. El Globo kwam afgelopen weekend ook al met het nieuws dat de Mexicaan tweede moet worden bij de coureurs om zijn stoeltje te behouden, samen met het feit dat er een machtsstrijd gaande zou zijn binnen Red Bull Racing.

Vastbesloten

Voorafgaand aan de race in Austin zegt Horner tegenover The Mirror dat hij Pérez de afgelopen tijd iets heeft zien doen wat de Mexicaan normaal nooit doet. "Sergio heeft overuren gedraaid om zijn seizoen weer op de rails te krijgen. Hij heeft afgelopen week drie dagen doorgebracht in de simulator, dat is iets wat hij nog nooit eerder heeft gedaan in zijn loopbaan. We hebben drie dagen uitgetrokken om hem te helpen om de problemen op te lossen die hij in Qatar en Japan had. Ik denk dat hij goede progressie heeft geboekt, dus hopelijk komt het dit weekend goed. Hij geeft alles wat hij heeft en dat is heel belangrijk."