Ook de FIA zit met de huidige dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in de maag, maar volgens president Mohammed Ben Sulayem is het bedenken van regels om de dominantie te verminderen lastig en tevens oneerlijk.

Verstappen heeft in 2023 veertien races gewonnen en stond tijdens zestien van de zeventien races op het podium. Alleen in Singapore maakte Verstappen, en Red Bull Racing als geheel, een minder weekend mee. Verstappen heeft het wereldkampioenschap al op zijn naam geschreven, terwijl Red Bull bij de constructeurs ook al kampioen is. Daardoor wordt steeds meer de vraag gesteld of er regelwijzigingen moeten komen om de dominante te verminderen.

FIA ziet niets geks

Tegenover Motorsport.com laat Ben Sulayem duidelijk merken dat de huidige situatie niet uniek is en dat ingrijpen niet de oplossing is. "Het is al zo vaak gebeurd: kijk maar naar Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hoe stop je het? Het is een beetje hard en niet juist om succes af te straffen. Ik bedoel, ik sta open voor suggesties als jullie denken dat er een manier is om eerlijk en democratisch te zijn en niet alleen Max en zijn team of een ander team te straffen. We zijn hier echt een en al oor. Maar er is geen manier waarop de FIA succes zal bestraffen."

Teams worden slimmer

Ben Sulayem moet toegeven dat de teams flink drukken blijven zetten op de FIA om regels te wijzigen. Toch is de president ook wel blij dat het autosportorgaan door de teams uitgedaagd wordt. "Ze worden slimmer, maar wij moeten slimmer zijn dan zij. Het is goed dat ze dat doen, want ze maken het niveau hoger voor ons. Eerlijk gezegd, als ze dat niet zouden doen, zouden we nu nog vastzitten op E5-brandstof als het gaat om uitstoot. We zouden lui en niet creatief worden, er zou geen uitdaging zijn."