Lars Leeftink

Donderdag 19 oktober 2023 14:26 - Laatste update: 15:38

Voormalig Formule 1-teammanager Joan Villadelprat heeft er bij Red Bull Racing op aangedrongen hun uitgesproken adviseur Helmut Marko te ontslaan. De Spanjaard doet deze uitspraken in een periode waarin de Oostenrijker behoorlijk onder vuur ligt.

Marko heeft een formidabele reputatie opgebouwd als een no-nonsense persoonlijkheid in zijn adviserende rol bij Red Bull, nadat hij zonder voorbehoud zijn mening had geuit over verschillende controversiële situaties. Marko kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege zijn kritiek op Sergio Pérez en werd algemeen veroordeeld voor het maken van een op nationaliteit gebaseerd stereotype over de Mexicaanse coureur eerder dit seizoen. Hoewel er vervolgens excuses werden aangeboden, ondermijnde Marko daarna Pérez opnieuw door te suggereren dat een "verandering van klimaat en team" noodzakelijk is om zijn vorm terug te krijgen.

Marko in de schijnwerpers

Villadelprat, bekend om zijn termijn bij teams als Tyrrell, Benetton en Prost, heeft zich nu gericht tot Red Bull om de samenwerking met Marko ten einde te brengen vanwege wat hij heeft geroepen. Villadelprat beschouwt de aanwezigheid van Marko als negatief voor het team. "Haal Helmut Marko weg bij het f*cking team", zei hij tegen PlanetF1. "Elke keer dat hij zijn mond opendoet, is het enige wat hij doet schade aanrichten. Als coureur heb je niet iemand nodig die je vertelt dat je nutteloos bent. Als je manager bent en er veel mensen met je samenwerken, zijn er verschillende manieren van werken. Je hebt een aantal mensen waar je achter moet staan om ze te motiveren en scherp te houden, dat is de manier waarop je ze motiveert."

Andere manier oplossen

Volgens Villadelprat kan Marko het, naast het intern te bespreken en het ook daar te houden, ook in het openbaar op een andere manier oplossen. "Als ze [de coureurs] een fout maken, raap je de stukken op en leg je ze weer terug. Je helpt hem om weer in zijn ritme te komen. Dat is wat een manager zou moeten doen, dat is wat Christian [Horner] zou moeten doen. Op dit moment is er geen betere keuze dan Checo [Pérez] voor Red Bull."