19 oktober 2023

Komend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma, de eerste van de twee sprintrace weekenden die nog op het programma staan dit seizoen. Het weer in Austin gaat echter nog extremer worden dan in Qatar het geval was.

Twee weekenden geleden was het in Qatar zo warm dat de coureurs oververhit uit de auto bleken te stappen. De FIA besloot een onderzoek in te lassen, een onderzoek waar verder nog niks van vernomen is. In Singapore en Japan was het daarvoor ook al warm en vooral erg vochtig, met temperaturen net iets boven de dertig graden. In Austin gaat het, zo mogelijk, nog zwaarder worden.

Weerbericht Austin

In Austin belooft het elke dag meer dan 30 graden Celsius te worden, met op vrijdag en zaterdag waar zelfs de 34 graden Celsius aangetikt gaat worden. Aangezien de sessies ook overdag zijn, in tegenstelling tot in Qatar, zal het nog warmer zijn als de coureurs de vrije training, kwalificaties en de Sprintrace en race af gaan werken. Het is dan ook niet verrassend dat er komend weekend geen regen wordt verwacht.