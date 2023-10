Jan Bolscher

Donderdag 19 oktober 2023 20:15

De FIA heeft zojuist de uitkomsten van de derde vergadering van het jaar van de World Motor Sport Council (WMSC) bekendgemaakt. Wat opvalt is dat de maximaal op te leggen boete in de Formule 1 is verhoogd naar één miljoen euro.

De WMSC is naar eigen zeggen verantwoordelijk voor alle aspecten van de internationale motorsport en komt minimaal vier keer per jaar bijeen om beslissingen te nemen over de reglementen, de veiligheid en de ontwikkeling van de motorsport op ieder niveau, van het karten tot de Formule 1. Recent kwam het orgaan voor de derde keer in 2023 samen, en de FIA heeft zojuist alle besluiten die in deze bijeenkomst zijn genomen, naar buiten gebracht.

World Motor Sport Council

De Formule 1 speelde dit keer een relatief kleine rol. De besluitvorming was vooral gericht op andere raceklassen. Zo werd onder andere de racekalender voor de Formule E voor 2024 goedgekeurd. Opvallend is echter wel dat de maximaal op te leggen boetes die stewards op kunnen leggen in kampioenschappen die onder de FIA vallen, zijn verhoogd. Dit bedrag lag in alle klassen op 250.000 dollar en is de laatste twaalf jaar ongewijzigd gebleven, maar volgens de FIA "voldoet dit niet langer aan de hedendaagse behoeften van de motorsport."

Maximaal op te leggen boetes verhoogd

In de Formule 1 mogen stewards nu maximaal een boete van 1.000.000 euro opleggen, een verviervoudig dus. In alle andere wereldkampioenschappen van de FIA is het bedrag verhoogd naar 750.000 euro. Voor alle overige kampioenschappen, cups, trophies, challenges en series geldt een maximum van 500.000 euro. Verder is het aantal toegestane testdagen voor Pirelli-banden verhoogd van 35 naar 40, met de mogelijkheid voor de FIA om hier in overleg met de teams nog vier dagen aan toe te voegen. De eerstvolgende vergadering van de WMSC vindt plaats op 6 december in Bakoe.