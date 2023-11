Jan Bolscher

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is lovend over het dominante seizoen van Max Verstappen in de Formule 1. Volgens de Fransman was simpelweg niemand in staat om de drievoudig wereldkampioen onder druk te zetten.

Verstappen heeft een zeer indrukwekkend jaar in de Formule 1 achter de rug. De Red Bull Racing-coureur won 19 van de 22 races en verbrak record na record. Die 19 overwinningen zelf waren een record, maar van die 19 overwinningen, won hij 10 keer op rij. Ook werd de 26-jarige Limburger de eerste coureur ooit in de Formule 1 die meer dan duizend ronden aan de leiding ging in één seizoen. Daarnaast pakte hij onder andere het hoogste aantal podiumplaatsen in één seizoen, én eindigde hij het seizoen met een recordaantal van 575 WK-punten: meer dan het dubbele dan nummer twee en teammaat Sergio Pérez.

Van een andere planeet

Al met al behoorlijk indrukwekkend, zo vindt ook Vasseur: "Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat hij een megaseizoen heeft verreden", klinkt het tegenover onder andere Motorsport.com. "In de eerste twee of drie races vocht hij nog met Checo [Pérez], maar daarna was hij van een andere planeet." De Ferrari-teambaas vertelt dat Verstappen het hele seizoen vrijwel geen fout heeft gemaakt: "En als hij het moeilijk had, zoals in Jeddah, kwam dat door een mechanisch probleem. Hij stond er altijd bij, had goede starts, had geen incidenten. Het enige contact was er in Las Vegas", doelt hij op het moment me George Russell, waar de Mercedes-coureur uiteindelijk voor werd bestraft.

Ferrari aantal keer dichtbij

Wel denkt Vasseur dat Ferrari langzaam dichterbij komt, al is er van 'onder druk zetten' nog geen sprake: "Want dat is niet waar. Vandaag [in Abu Dhabi] stond hij niet onder druk, maar hij stond wel wat meer onder druk dan bijvoorbeeld in Zandvoort of andere races, waar hij als het ware vloog." Wat iedereen volgens de Fransman graag zou zien, is dat Verstappen meer fouten gaat maken, doordat hij onder druk wordt gezet: "Maar dit seizoen was niemand in staat hem onder druk te zetten." Ferrari was echter een paar keer dichtbij: "Of met Carlos [Sainz] in Singapore. Toen begon hij wat fouten te maken, of Red Bull maakte fouten met de afstelling. Maar we stonden te ver van ze vandaan om ze onder enige vorm van druk te kunnen zetten", klinkt het.