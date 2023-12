Redactie

Vrijdag 1 december 2023 12:29

De FIA heeft erkend dat de nieuwe reglementen in de Formule 1 een aantal onbedoelde consequenties met zich hebben meegebracht. Zo is het volgen in 2023 wat moeilijker gebleken dan in 2022, al is het nog steeds een verbetering ten opzichte van 2021.

Voorafgaand aan het seizoen van 2022 werd er een nieuwe set technische reglementen in de Formule 1 geïntroduceerd, waarmee er een nieuwe generatie auto's ontstond. Het grondeffect keerde terug met als doel de 'vuile lucht' achter een auto te verminderen, waardoor het eenvoudiger zou moeten worden voor de coureurs om elkaar op korte afstand te volgen. Dit leek afgelopen jaar in eerste instantie goed uit te pakken, maar tijdens het seizoen van 2023 hebben we gezien dat coureurs opnieuw vaak grip verloren als ze de achtervolging inzetten.

Volgen op korte afstand

"Het volgen op korte afstand is dit jaar wat moeilijker geworden", vertelt FIA-topman Nikolas Tombazis. "We wisten dat het iets zou verslechteren als de auto's doorontwikkeld zouden worden. Er waren een aantal specifieke delen van de auto's waarbij we een aantal mazen in de wet niet op tijd konden dichten." Formule 1-teams staan erom bekend te opereren op de rand van wat er is toegestaan. Als de reglementen ruimte voor interpretatie laten, zal hier dus gebruik van worden gemaakt.

Aanzienlijk beter dan in 2021

"De end plate van de voorvleugel bijvoorbeeld", vervolgt Tombazis. "De remleidingen en wat spul aan de binnenkant van de voorband, deze gebieden maakten het wat erger. We hebben geleerd hoe we het de volgende keer moeten doen. In vergelijking met 2022 is het wat erger geworden, maar het is nog steeds aanzienlijk beter dan in 2021. Qua volgen is het echter iets verminderd." De eerstvolgende grote veranderingen in de Formule 1 staan voor 2026 gepland. Dan worden er nieuwe motorische reglementen geïntroduceerd.