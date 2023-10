Vincent Bruins

Donderdag 19 oktober 2023 19:03

Het ABB FIA Formula E World Championship gaat volgend jaar aan haar tiende seizoen beginnen. De elektrische raceklasse heeft vandaag de kalender voor 2024 gepresenteerd.

Jake Dennis werd afgelopen seizoen voor het eerst wereldkampioen met het team van Avalanche Andretti. Robin Frijns maakte een wat teleurstellender jaar mee met ABT CUPRA, vanwege de minder competitieve Mahindra-powertrain. De Nederlander keert in 2024 echter terug bij Envision Racing, het team waar hij eerder al vier seizoenen voor uitkwam en nu, dankzij de prestaties van Sébastien Buemi en Nick Cassidy, de regerend wereldkampioen is. Cassidy vertrekt naar het Jaguar-fabrieksteam en dus zal Frijns de nieuwe teamgenoot van Buemi worden. Nyck de Vries zal zijn rentree in de Formule E maken, uitkomend voor het fabrieksteam van Mahindra. Net als afgelopen seizoen zal het wereldkampioenschap zestien E-Prix afdoen in 2024.

Kaapstad en Jakarta vervangen door Tokyo en Shanghai

Mexico-Stad zal wederom het seizoen openen na de wintertests in Valencia. Het stratencircuit van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft op de kalender net als Hyderabad in India en São Paulo in Brazilië. Kaapstad in Zuid-Afrika is van de kalender afgehaald met in de plaats daarvoor een E-Prix in de stad met de meeste inwoners: Tokyo. De Italiaanse ronde is van juli naar april verschoven en het is nog niet bekend of deze E-Prix in Rome blijft. Na Monaco en de doubleheader in Berlijn zal het Formule E-circus voor het eerst sinds 2019 neerstrijken in China met de E-Prix van Shanghai. Deze nieuwe locatie vervangt daarmee Jakarta. Na Portland aan de westkust van de Verenigde Staten wordt het seizoen afgesloten in Londen.